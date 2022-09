Soledad Pastorutti contó el insólito momento que vivió con su suegra cuando quiso conquistar a su marido

Durante una devolución a un participante de La Voz Argentina, la cantante habló del inicio de su romance con Jeremías.

La Voz Argentina está en los octavos y este domingo fue el turno del team de Ricardo Montaner, y durante la devolución de la performance realizada por Alejo Álvarez, quien interpretó «Lo dejaría todo» de Chayanne, Soledad rememoró un graciosa situación con su actual suegra.

“Me hiciste acordar cuando me volvía de bailar, todavía mi marido no me daba bola. Entonces ponía este tema a todo lo que da, sola en el auto”, comenzó diciendo la cantante, a lo que Marley le pregunta: “¿Jeremías se hizo el difícil?”. A lo que ella explicó: “No, bueno, en realidad quizás yo no era tan directa. No se estaba enterando, después me di cuenta”.

En ese momento, todos los coachs quisieron saber más de la historia y le comenzaron a preguntar, y Soledad develó: “Un día fui y le golpeé la ventana a mi suegra, directamente”. “¿Y qué le dijiste?”, quisieron saber. “No, salí corriendo”, respondió ella entre carcajadas.

“Después él me fue a buscar a mi casa. Fue muy lindo, bajo la lluvia. Es largo de contar, pero me hiciste acordar a ese momento. Me encanta la canción”, cerró ella, hablándole a Alejo.