Son adolescentes, orinaron en la sopa de un restaurante y ahora sus padres deberán pagar una multa de 300.000 dólares

Dos adolescentes se vieron envueltos en un escándalo luego de grabarse orinando sobre una fuente de sopa en un reconocido restaurante en China.

El episodio, que ocurrió en marzo de 2025, tuvo repercusiones legales significativas, al punto de que el Tribunal Popular del Distrito de Huangpu determinó que, seis meses después, los padres de los jóvenes deberán pagar una multa de 300.000 dólares.

Ante la magnitud del escándalo, Haidilao, una marca especializada en hot pot, una comida local típica, se disculpó públicamente por el incidente y aseguró que todos los utensilios del restaurante afectados fueron destruidos y reemplazados.

Además, la compañía ofreció compensaciones a los más de 4.000 clientes que habían realizado pedidos en el local en cuestión. Cada uno de ellos recibió un reembolso superior al monto original de su consumo, en un gesto de intentar mitigar el daño causado por el comportamiento de los adolescentes.

La sopa contaminada que se volvió viral

La situación comenzó cuando los jóvenes, de 17 años, identificados por los apellidos Wu y Tang, grabaron un video mientras se turnaban para subir a una mesa y orinar en el caldo de una fuente de sopa en un comedor privado en una sucursal de la cadena de restaurantes Haidilao, en la ciudad de Shanghai, según informó CCTV News.

Uno de ellos compartió el video en redes sociales, se viralizó y generó una creciente ola de críticas hacia la empresa. El tribunal consideró este acto como «intencional», a pesar de estar «plenamente consciente» del potencial impacto negativo.

La cadena de restaurantes, famosa en China y con presencia internacional es reconocida por su excelente calidad en productos y servicio. Sin embargo, la disculpa de la empresa no fue bien recibida en las redes sociales, particularmente en la red social Weibo, donde muchos usuarios criticaron la lentitud en su respuesta.

Las consecuencias legales

Además, dos empresas de catering vinculadas a Haidilao, presentaron una demanda por daños y perjuicios, exigiendo una disculpa pública y una indemnización de más de 23 millones de yuanes (aproximadamente 3 millones de dólares).

El Tribunal de Shanghái, que finalmente falló en el caso, determinó que, además de la responsabilidad de los jóvenes, los padres también debían rendir cuentas por el comportamiento de sus hijos. En caso contrario, podrían recibir “fuertes sanciones”.

La sentencia también estableció que los adolescentes y sus padres debían disculparse en periódicos locales designados.

En un editorial, la revista China Comment calificó el acto de los adolescentes como un «desprecio extremo por los derechos de los demás» y un «desafío flagrante a las normas sociales». Aseguró que incidentes como este ya no pueden ser considerados como simples bromas juveniles, sino como una seria falta de respeto hacia la sociedad y la convivencia.

El caso también generó reflexiones sobre la forma en que las redes sociales amplifican comportamientos irresponsables y el papel que juegan las plataformas digitales en la propagación de acciones irresponsables.

Haidilao, una marca especializada en hot pot y comida abundante. Foto: Instragram Haidilao

Las autoridades chinas tomaron medidas frente a incidentes relacionados con la seguridad alimentaria y comportamientos irresponsables. En agosto, la policía de Hong Kong arrestó a un hombre de 63 años acusado de añadir orina a refrescos en supermercados.