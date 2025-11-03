Sorpresa: Luis Caputo nombró al ex YPF Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

De manera inesperada, el ministro de Economía Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas. El economista de la UBA que ocupó la cúpula del Banco Central hasta julio del año pasado reemplazará a Pablo Quirno, quien fue nombrado canciller.

Lew tendrá la misión de gestionar la deuda pública y la relación con los inversores, un sector que conoce de cerca tras su paso por el JP Morgan, el HSBC y el Itaú. Buena parte del equipo de Caputo, incluyendo el propio ministro, proviene del principal banco de Wall Street.

El flamante funcionario hizo carrera en la entidad financiera entre 1997 y 2007, primero como analista de crédito corporativo para América Latina desde Nueva York, luego como socio de mercados de deuda en la región y vicepresidente de mercados emergentes, y finalmente como vicepresidente en Buenos Aires.

La designación de Lew llega en medio de los rumores de posibles cambios en algunas áreas de Economía, como Infraestructura o Transporte, y el recambio de gabinete con el desembarco de Manuel Adorni como jefe de ministros y Diego Santilli como ministro de Interior.

El desembarco de Lew generó sorpresa en el área de Política Económica, donde algunos funcionarios aguardaban que el actual viceministro José Luis Daza asumiera en reemplazo de Quirno. Pero Caputo finalmente optó por Lew, quien es considerado un «técnico de confianza».

El actual director de 360° Energy, dedicada a la generación y comercialización de energía solar, fue director y vicepresidente segundo del BCRA desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta julio del 2024, y previamente pasó por YPF.

Durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, fue el gerente financiero de la petrolera por tres años. Hasta que la relación explotó por los aires, cuando lo acusaron de desabastecer de combustible al país durante cinco días en la previa a las elecciones de 2023.

Previamente, Lew pasó por el sector privado energético. Fue gerente financiero de Genneia desde 2012 hasta 2016 y CEO de 360° Energy desde 2016 a 2019, durante la gestión de Mauricio Macri con la cual mantuvo contactos a través del ministro de Energía, Javier Iguacel.

«Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas. Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales», dijo Caputo en un posteo en X.

El nuevo secretario de Finanzas tendrá a cargo la licitación de deuda en pesos que se llevará adelante este miércoles por alrededor de $ 7 billones en un contexto extremadamente favorable para la deuda en moneda local. La semana pasada, las tasas empezaron a bajar de la mano de la inyección de más de $ 5 billones tras la no renovación del 57% de los vencimientos.

Como contracara los depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA se redujeron a sólo $ 4,7 billones, el menor valor desde la transferencia de utilidades del BCRA a fin de abril pasado.