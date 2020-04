También reflexionó sobre el 2 de abril Dachary resaltó política sobre Malvinas del Gobierno nacional

Desde el Gobierno de la provincia, el titular del área de Malvinas y Relaciones Internacionales Andrés Dachary, resaltó los tres ejes de la nueva política del Gobierno nacional sobre Malvinas. Asimismo dijo que “este es el cambio más significativo que se está introduciendo y es lo que nos va a permitir que Malvinas sea una verdadera política de Estado y poder establecer una continuidad en el tiempo”. El funcionario provincial saludó a los familiares de los caídos en el conflicto de 1982, a los veteranos de guerra y tuvo un especial recuerdo por el recientemente fallecido Alejando Betts, de quien elogió su lucha por la soberanía argentina en el Atlántico Sur en tiempo de paz.

Río Grande.- El Lic. Andrés Dachary, Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, dijo que “creo que este 2 de abril todos los argentinos y todas aquellas personas que luchan contra el colonialismo deben tomar con un nuevo aire de esperanza todo lo que tiene que ver con el reclamo soberano por Malvinas”.

Agregó en este sentido que esto es “por un lado, por el sentido estratégico de la administración del conflicto, con esta mirada que se ha implementado desde la Cancillería nacional basada en tres puntos clave que son el retorno al multilateralismo –entendiendo que es fundamental la construcción de consensos no solo en un ámbito regional, sino también global-; una defensa irrestricta de nuestros recursos naturales –revertir y desandar todo ese camino que en los últimos cuatro años tanto daño le ha hecho al país y en particular a la provincia- y, por último, el tercer eje que entendemos que es el más importante y que tiene que ver con esta creación de una comisión que incluye tanto a nuestro gobierno provincial, a nuestros veteranos de guerra, universidades, distintos expertos, como así también el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Sobre este punto, el Lic. Dachary entendió que “este es el cambio más significativo que se está introduciendo y es lo que nos va a permitir que Malvinas sea una verdadera política de Estado y poder establecer una continuidad en el tiempo que es la forma que entendemos debe ser administrada y que no tenga oscilaciones como lamentablemente ha tenido en los últimos cuatro años”, dijo en referencia a la era Macri.

Observó además, que “es un momento muy difícil para todos -para el país, para el mundo-; entiendo que no debemos olvidar esta situación que es una amenaza muy grave la que vivimos todos los fueguinos, todos los argentinos y todos los latinoamericanos al estar expuestos a lo que es un proceso de proliferación de la militarización en el Atlántico Sur”.

Destacó que “todas estas acciones que viene desarrollando el Gobierno nacional se complementan con lo que venimos haciendo desde el Gobierno de la provincia, realmente visibilizando esta situación de que somos la única provincia del país que se encuentra ocupada por una potencia extra regional con la gravedad que esto implica esto para los nuestros”.

Finalmente, el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales envió un abrazo a todos los familiares de los caídos, a los propios veteranos de guerra “y muy especialmente a toda la familia de Alejandro Betts quien tristemente nos ha dejado en los últimos días y quien fue sin dudas la persona que más contribuyó a la recuperación soberana en tiempos de paz”.