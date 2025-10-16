Maradoniano que viaja a Nápoles tiene como parada obligatoria, casi religiosa, el mural de Diego Maradona en el Quartieri Spagnoli (Barrio Español). Quienes visiten la ciudad del sur de Italia por estas horas, no solamente encontrarán la adoración de siempre por el astro argentino, sino un escenario de conflicto tras un operativo policial con comerciantes callejeros que sacude a los locales y a los turistas. Y se encontrarán con la cara de Maradona tapada con una tela blanca.

La historia comenzó este martes, cuando la Policía municipal de la ciudad requisó camisetas y objetos alusivos al bicampeón con el equipo napolitano. La mercadería era vendida de manera ilegal y callejera cerca del mural que lo recuerda, punto de peregrinaje para sus fanáticos.

Además de llevarse mercadería, cubrieron algunos de los altares populares dedicados a su memoria en la zona.

La pintura gigante de Maradona, llamada «Largo Maradona», fue hecha sobre la pared de un garaje privado en esos metros de la ciudad italiana. Se remonta a 1990. Sus dueños dicen estar «exhaustos» de ser tildados de deshonestos y desobedientes.

Antonio Esposito, conocido como Bostik , dijo estar «cansado, decepcionado y resignado». Por esta razón, decidió cerrar Largo Maradona en protesta por «la continua represión y la imposibilidad de salvar el barrio debido a la oposición de las instituciones», aunque luego avisó que reabrirá los espacios «en unos días».

Taparon un icónico mural de Maradona en Nápoles y hay tensión entre comerciantes callejeros y las autoridades. Foto EFE

El sitio Corriere della Sera citó al abogado Angelo Pisani, a cargo del caso, quien explicó: «No se incautaron bienes en Largo Maradona, que también es propiedad privada. En el caso del mural de Maradona, esto solo implicó una multa y la incautación de la furgoneta del vendedor ambulante, que será impugnada ante las autoridades competentes, pero no en Largo Maradona».

Y agregó: «La legalidad es uno de nuestros objetivos, al igual que la seguridad y el desarrollo del barrio, pero nos entristece que, en lugar de mejorar calles que durante años han estado sujetas a la degradación y la delincuencia y ahora están iluminadas por los residentes y con el compromiso de los comerciantes, las instituciones no estén tomando medidas para fomentar estas iniciativas».

A pesar de las explicaciones de un lado y las quejas del otro, la zona permanece cerrada y los turistas, muchos casi feligreses del «Dios del Fútbol», no pueden ir a reverenciar a Maradona en lo que fue su «tierra santa».

El lugar se ha vuelto tan codiciado que incluso ha impulsado el desarrollo urbanístico en todos los callejones adyacentes, indicó el mismo portal de noticias. Sin embargo, se desconoce cuándo volverá todo a la normalidad.

Un comunicado del Palazzo San Giacomo, el ayuntamiento de la ciudad, indicó que la acción que dio lugar a las incautaciones «forma parte de numerosas operaciones contra la actividad comercial ilegal que se han llevado a cabo en los últimos meses en los barrios de la ciudad como parte de un plan más amplio para proteger la legalidad y la seguridad urbana. La operación también se llevó a cabo tras denuncias de venta de productos falsificados y robo de electricidad».

Si bien las autoridades buscan abrir canales de diálogo con los comerciantes, las autoridades aclararon que buscan «identificar procedimientos de regularización similares a los ya implementados en otras zonas de la ciudad y en los mercados locales».

«El objetivo es debatir conjuntamente el proceso a seguir, respetando la normativa, protegiendo a los comercios locales y la habitabilidad del barrio. La administración municipal también está estudiando un plan de tránsito y movilidad peatonal para la zona del mural de Maradona y las calles aledañas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la seguridad de residentes y visitantes», agregaron.

AGE