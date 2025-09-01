Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición pública comprometidos: ¿arranca la era nupcial?

En el primer fin de semana tras el anuncio de su compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce hicieron su primera aparición oficial y no pasaron inadvertidos. La ocasión se dio nada más y nada menos que en el estadio Arrowhead, el mismo en el que el jugador de fútbol americano quedó flechado tras ver a su ahora esposa actuar en The Eras Tour.

Esta vez dejaron de lado los eventos musicales y tomaron el palco privado de Kelce para ver el partido en el que se enfrentaron los Cincinnati Bearcats y los Nebraska Cornhuskers. Para el encuentro, Taylor Swift eligió entrar oficialmente en su «era nupcial», con un outfit en el que predominó el color blanco.

Swift eligió un chaleco clásico blanco con corte en V sin mangas de la marca Polo Ralph Lauren, disponible online para comprarse por 989 dólares. Al menos por ahora, hasta que los swifties lo agoten, como sucedió con el vestido de la misma marca que la intérprete usó para las fotos de anuncio de su compromiso.

Taylor Swift firmó autógrafos para pequeñas fans que estaban en el estadio. Foto: X.

Para completar los guiños a su compromiso, Taylor sumó una pollera plisada celeste de Balenciaga valuada en 1450 dólares, con aires de porrista y, por lo tanto, a su canción So High School, dedicada a Kelce y utilizada en el posteo de Instagram de su compromiso.

Y, como forma de coronar el outfit, Swift agregó unas botas de caña alta a toco, marca Louis Vuitton, que se encuentran disponibles en línea por 2680 dólares.

Por supuesto, el protagonista absoluto del look fue el brillante anillo que llevaba la ganadora de 14 premios Grammy en su mano izquierda, que encandiló a todos los presentes. Según informaron, la joya tiene un valor aproximado de 550.000 dólares, y fue hecha de manera artesanal especialmente para la ocasión.

Lejos de ocultar su anillo, muchos fans se rieron de la forma en la que, a pesar de que es diestra, Taylor agarró todo el partido su vaso con la mano izquierda, para que todos puedan ver que ahora es una mujer comprometida.

Los «easter egss» de que se viene una nueva etapa

Aunque parezca descabellado de pensar para quienes no están metidos a fondo en su mundo, Taylor Swift nunca elige los looks sin antes haber pensado qué significan para sus fans. Y es que, varias veces, aclaró que se comunica con sus seguidores a través de elementos como la ropa, los accesorios y la numerología de sus publicaciones, sus dichos y sus discos.

JAJAJAJAJAJA TAYLOR OBLIGÁNDOSE A SER ZURDA PARA PRESUMIR EL ANILLO DE COMPROMISO pic.twitter.com/BK6QewBq9u

Por ende, para muchos swifties, el haber visto a la cantante en el estadio en el que su historia de amor nació, vestida de blanco, sólo significa una cosa: arranca para ella la era nupcial. Así que, lo más probable, es que de ahora en más veamos mucho de este color en el mundo swiftie.

Está por verse si, en las próximas semanas, hacen más apariciones como pareja próxima a casarse con guiños a la boda. Aunque lo cierto es que, según informó People, Taylor y Travis todavía están en «modo celebración», por lo que «aún no están planeando la boda».

Así fue el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce. Foto: instagram

«Ahora mismo sólo quieren disfrutar de su compromiso y se van a tomar su tiempo», comentó una fuente cercana a la pareja en charla con el medio especializado en espectáculos. Y sumó: «Fue un alivio no tener que mantenerlo en secreto, y están contentos de que se haya hecho público».