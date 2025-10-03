TDF SUMÓ MÁS MEDALLAS EN LOS JUEGOS EVITA 2025

El tercer día competitivo en los Juegos Nacionales EVITA 2025 arrojó el incremento del medallero fueguino de la mano de la gimnasia rítmica y el levantamiento olímpico para brindar nuevas alegrías deportivas a los más de 270 deportistas provinciales que se encuentran en Mar del Plata.

La gimnasia ritimica fueguina se destacó una vez más en los Juegos Nacionales y cosechó dos platas y dos bronces en su último día de competencia en La Feliz.

Las gimnastas provinciales se adjudicaron la medalla plateada en la clasificación general, además de la prueba de Aro, mientras que los bronces fueron en las competiciones de pelota y manos libres.

En un enorme desempeño, el levantamiento olímpico femenino le entregó dos platas a la provincia de Tierra del Fuego a través de las exponentes Kyara Pino, en la categoría 53 kg, y Agustina Tauriani en el segmento 58 kg, para sellar su presencia en el segundo escalón del podio en la versión 2025 de los Evita.

En otros rendimientos destacados, la taekwondista Zamira Recalde (-50 kg) aseguró una presea para la delegación provincial y mañana buscará el oro en el CEF.

La tiradora Nerea Pardo accedió a la final que se disputará mañana tras una excelente tirada que derivó en el sexto lugar de la clasificación general de la especialidad.

El atletismo provincial intentará en la pista del EMDER cosechar este viernes dos medallas más para TDF de la mano de los lanzadores Máximo Díaz (Bala) y Marcelo Soria (Disco), quienes están en los 8 mejores del país y se ilusionan con apropiarse con los puestos de podio.

En los deportes de conjunto, el futsal masculino agiganta sus esperanzas de meterse entre los 4 mejores de los Evita luego de la doble victoria en la jornada. Fue 6 a 0 a Río Negro y 5 a 2 a Misiones y cuenta con serias aspiraciones de medalla.

Por su parte, en el judo, Uriel Farías se quedó a un paso de las finales de su categoría y concluyó en el cuarto puesto, mientras que Dante Robles, en la prueba urbana de skate, no pasó el corte clasificatorio de las semifinales en su primera participación en los Juegos Evita. En tanto que Octavio Miranda en el BMX empezó su tramo clasificatorio y culminó primero en el Skate Park marplatense e irá mañana por el ingreso a los mejores rendimientos del país.

En la lucha, Zoe Díaz perseguirá la presea dorada, mientras que Luz Maira Parada y Natanael Criado van por el bronce en el último día de competencia para la disciplina en Mar del Plata.

Es preciso destacar que este viernes, desde las 9.00 hs, comenzará el día 4 de competencia que mantiene intactos los deseos de nuevos logros deportivos para toda la delegación de Tierra del Fuego.