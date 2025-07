Tea Dating, la polémica app para mujeres que permite a calificar hombres y genera una ola de críticas

En tiempos de saturación con las apps de citas tradicionales, una nueva propuesta gana cada vez más popularidad y genera controversia en Estados Unidos. Se trata de Tea Dating, una aplicación que permite a las mujeres compartir de forma anónima experiencias, advertencias y reseñas sobre hombres con los que salieron. Su premisa es clara: brindar un alerta antes de encontrarse con alguien.

Lanzada en 2023, Tea se volvió viral en julio de este año, llegando al puesto número uno en la App Store de EE.UU. en la categoría “Estilo de vida”. En apenas 20 días, la app registró un aumento del 185% en sus descargas, según datos de Sensor Tower.

Detrás de su desarrollo está Sean Cook, exejecutivo de Salesforce y Shutterfly, quien se inspiró en una experiencia personal: su madre fue víctima de catfishing -práctica engañosa en línea donde una persona crea una identidad falsa, usualmente usando fotos y detalles de otra persona- y descubrió que su cita tenía antecedentes penales.

Cómo funciona Tea Dating

Tea Dating fue lanzada en 2023, pero se viralizó en las últimas semanas.

Esta disruptiva app de citas no reemplaza a Tinder, Bumble o Hinge, sino que se presenta como una herramienta complementaria. Las usuarias pueden buscar a un hombre por nombre, edad estimada y ciudad.

También pueden publicar reseñas (de manera anónima y con seudónimos), subir capturas de pantalla de perfiles en redes sociales y calificar con “banderas rojas” (red flags) o “banderas verdes”, que funcionan como señales de advertencia o recomendación, respectivamente.

La app también permite marcar alertas con nombres para recibir notificaciones si alguien comenta sobre una posible cita, ex o pareja.

Si bien las usuarias deben declarar que todo lo publicado es verdadero, no existe un mecanismo de verificación. Algunas funciones, como las búsquedas ilimitadas o herramientas como la búsqueda por imagen inversa o chequeo de antecedentes, se desbloquean mediante una suscripción paga que cuesta unos 15 dólares mensuales.

Hasta el momento, Tea suma más de 60.000 reseñas positivas con una puntuación promedio de 4.7/5 y afirma destinar el 10% de sus ganancias a la National Domestic Violence Hotline, una línea de ayuda para víctimas de violencia de género en Estados Unidos.

«¿Estamos saliendo con el mismo chico?», el grupo de Facebook donde mujeres prevenían a otras.

Por otro lado, el crecimiento de Tea reavivó un debate sobre privacidad, consentimiento y justicia en la era digital. Para muchas mujeres, la aplicación funciona como una red de apoyo y una herramienta de autodefensa frente a situaciones de abuso, manipulación o infidelidad.

De hecho, se inspira en iniciativas previas como los grupos de Facebook «¿Estamos saliendo con el mismo chico?», que surgieron en 2022.

Pero sus detractores advierten sobre el riesgo de denuncias falsas, escraches sin verificación y daños a la reputación. Algunos casos publicados en redes sociales relatan cómo hombres fueron estigmatizados tras reseñas negativas sin fundamento, y cómo esto les afectó en futuras citas.

Tea Dating se suma a una creciente ola de desarrollos tecnológicos enfocados en mejorar la seguridad de las mujeres en el ámbito digital y las relaciones personales.

Desde funciones avanzadas en apps de citas que detectan mensajes ofensivos, hasta botones de emergencia o sistemas de verificación de identidad, la industria tech está intentando dar respuesta a una necesidad real: hacer del encuentro entre desconocidos algo más seguro.

Desde la app, por ahora, no hicieron comentarios sobre un futuro plan de expansión a otros países como Argentina o países de habla hispana, donde el debate sobre seguridad en citas digitales también está en auge. Si uno intenta descargarla desde la tienda Google Play Store aparece listada, pero no disponible.

Hackeo masivo a Tea Dating: 70 mil fotos filtradas

Foto: Shutterstock

En medio del furor por su popularidad, Tea Dating sufrió recientemente un ciberataque que dejó al descubierto la información privada de miles de usuarias.

Según la empresa, los atacantes accedieron a una antigua base de datos que contenía más de 70.000 imágenes, incluyendo selfies, documentos de identidad y contenido compartido en foros internos. Parte de ese material fue difundido en sitios como 4chan, desatando una ola de críticas por la falta de protección de datos sensibles.

El equipo de Tea aseguró que inició una investigación junto a expertos en ciberseguridad y aclaró que no hay evidencia de que se hayan filtrado contraseñas u otra información sensible fuera de las imágenes. No obstante, el episodio reavivó el debate sobre los límites éticos de este tipo de plataformas.