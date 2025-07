Telecom colocó nueva deuda en los mercados internacionales

Telecom Argentina volvió a concretar una colocación de deuda en los mercados internacionales, con la emisión de Obligaciones Negociables por 200 millones de dólares, complemento de las ON Clase 24. Ocurre a dos meses de haber concretado la emisión de ON Clase 24 por 800 millones de dólares, de modo que el total emitido de esta forma alcanza los US$ 1.000 millones.

Esta operación se enmarca en el programa de financiación de la reciente adquisición de Telefónica Móviles de Argentina S.A. y representa hasta el momento la segunda emisión de bonos corporativos high yield (HY) en dólares estadounidenses más grande de Argentina, actualmente en circulación.

A través de un comunicado, la compañía señaló que esta reapertura constituye al mismo tiempo la única emisión corporativa HY de América Latina que se colocó por encima del precio del mercado secundario en 2025, «observando la mayor compresión de rendimiento desde la emisión original hasta la reapertura obtenida por un emisor latinoamericano en lo que ha transcurrido del año 2025».

Durante el proceso de colocación se recibieron ofertas por hasta US$ 1.092 millones, agregó la empresa. «Gracias al excelente perfil crediticio y la solidez financiera de la compañía, en un contexto macroeconómico que empieza a evidenciar una tendencia favorable, se logró en aproximadamente sesenta días reducir el costo de la nueva emisión desde 9,50% a 8,80%», señaló. El vencimiento de la ON es en dos cuotas consecutivas en 2032 y 2033.

El proceso de colocación del bono internacional comenzó 22 de julio y culminó el 24. Los Global Coordinators y Joint Bookrunners de la transacción fueron: BBVA, Citigroup, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan y Santander. Los colocadores locales fueron Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U. y Latin Securities S.A.

Esta emisión se da en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de hasta U$S 3.000 millones que fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). «Con esta colocación, Telecom completa una mejora sustancial de su perfil de endeudamiento relacionado con la adquisición de Telefónica Móviles», señaló la empresa.

Agregó: «Los fondos serán destinados principalmente a mejorar su estructura financiera, al mismo tiempo que la Compañía continúa fortaleciendo su plan de inversiones, estimado en USD 2.000 millones para 2025, posicionándose como una de las mayores inversiones privadas en el país».

Concluyó el comunicado: «De esta manera, Telecom reafirma una vez más su liderazgo en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, que requiere inversiones intensivas y permanentes en infraestructura, sistemas y productos innovadores para seguir brindando a sus clientes soluciones y servicios digitales».