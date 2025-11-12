«Tenemos una identidad, por eso estamos acá»: Ritondo habló del futuro del PRO en la previa de la reunión con Mauricio Macri

El diputado nacional del PRO Cristian Ritondo habló esta mañana en la puerta de sede central del partido, sobre la calle Balcarce, donde aseguró que acompañarán al Gobierno nacional con las próximas reformas, pero buscó negar que haya habido una sangría de legisladores hacia La Libertad Avanza y destacó «tenemos identidad y por eso estamos acá».

«El PRO quiere una reforma laboral, un presupuesto equilibrado. Nunca van a encontrar alguien que crea que ‘cuando peor, mejor’, como dijo el propio Mauricio Macri», afirmó Ritondo en diálogo con los medios presentes.

Ante la consulta por la «sangría» de legisladores desde el PRO a La Libertad Avanza, el jefe del bloque PRO en Diputados marcó: «Tenemos identidad y por eso estamos acá. No hay ninguna sangría, los que estaban con Patricia (Bullrich) ya estaban con Patricia antes».

Hace dos semanas, Patricia Bullrich les dio una orden a los diputados que responden a ella: que rompan con el PRO y se pasen al bloque de La Libertad Avanza. Se trata de cinco legisladores que ya están en funciones en el Congreso y de dos que resultaron electos en los comicios legislativos.

Luego de que el Gobierno ganara las elecciones legislativas de octubre, Mauricio Macri habló sobre la posibilidad de que el PRO tenga un candidato presidencial en 2027, declaraciones que generaron polémica dentro del partido. Al respecto, Ritondo expresó: «Falta tanto tiempo, primero hay que lograr que Argentina salga adelante».

El encuentro estaba programado para este miércoles desde las 10 de la mañana, en la sede central del partido amarillo, en el barrio de San Telmo, y será encabezada por el expresidente Mauricio Macri, quien prefirió no dar declaraciones a la prensa durante su ingreso.

La reunión se da en medio de un clima de tensión entre el Gobierno nacional y el líder del PRO, luego de que Macri compartiera publicaciones en sus redes sociales expresando su desacuerdo con algunas medidas tomadas por el presidente Javier Milei.

El fin de semana posterior a las elecciones legislativas, Macri fue a cenar a la Quinta de Olivos con el Presidente, en un encuentro que los volvía a reunir luego de casi un año sin hablar, tras un resultado electoral favorecedor para el Gobierno.

Fue en ese marco que el expresidente se enteró de la salida de Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete y consideró que Manuel Adorni no era la persona ideal para reemplazarlo, sino Horacio Marín, actual CEO de YPF. Así lo dejó en claro horas después en una publicación en X.

Sin embargo, Milei no tomó en cuenta las declaraciones del exmandatario y este episodio volvió a tensar las relaciones entre LLA y un sector del PRO.