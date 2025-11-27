Tensión en La Plata: se incendió un depósito y evacuaron a los vecinos por el avance del fuego.

Una densa columna de humo se elevó sobre la zona de Tolosa y varias dotaciones trabajaron para contener las llamas.

Un incendio de grandes dimensiones se desató este miércoles por la tarde en un depósito de una distribuidora de sanitarios ubicado en 526 entre 30 y 31, en Tolosa (La Plata).

Intervino una dotación de bomberos que logró sofocar las llamas, mientras personal municipal evacuó de manera preventiva a los vecinos que viven junto al predio.

El humo, las primeras alertas y la llegada de los bomberos

.

Una columna de humo negro comenzó a verse desde distintos puntos de la Ciudad y encendió las alarmas de los vecinos, que rápidamente llamaron al 911.

Las primeras dotaciones arribaron al galpón para combatir las llamas que alcanzaban alrededor de cuatro metros y amenazaban con extenderse hacia las viviendas linderas.

Las hipótesis sobre el origen y el operativo de evacuación

Fuentes allegadas indicaron que el fuego se habría iniciado en un terreno lindero y luego afectó la parte trasera del depósito, donde había caños y tanques de agua almacenados.

Para avanzar con las tareas de control, los bomberos dispusieron un desalojo preventivo, mientras agentes de la Secretaría de Seguridad municipal aseguraban el perímetro para permitir el trabajo de los socorrista