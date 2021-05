Tenso momento entre Germán Martitegui y Alex Caniggia: «No voy a comer esto»

El jurado de «Masterchef Celebrity» se negó a probar el plato del mediático participante: «No lo hiciste bien porque no se te canta», le reprochó.

“Masterchef Celebrity 2″ celebró el 25 de mayo con la preparación de los clásicos pastelitos. Sin embargo, pese al intento, Alex Caniggia protagonizó uno de los momentos más tensos en la historia del reality de cocina luego de que el jurado Germán Martitegui se negara a probar su plato.

Según describió Alex Caniggia, sus pastelitos estaban hechos de membrillo, glaseado, chocolate, nueces y granas y, además del dudoso relleno, no mantenían la forma del típico plato.

“¿Te acordás que ayer te felicité y te dije que ojalá que prevalezca la modestia y la inteligencia? Perdón a los televidentes pero yo no voy a comer esto”, lanzó Germán Martitegui cuando llegó el momento de su devolución.

Y explicó: “No lo voy a probar porque esto no es un pastelito, no tiene la forma y ya sé que está mal”.

Alex Caniggia se animó a probar sus propios pastelitos y se defendió: “¿Puedo irme? ¡Es una delicia!”.

En tanto, Santiago del Moro señaló: “Muy pocas veces pasó en este certamen que un jurado no pruebe un plato y eso es muy malo, Alex”.

Damián Betular, quien había sido el primero de los jurados en dar su devolución, agregó: “No hay pastel, no sé si están cocidos, el relleno no es rico, la presentación es rara, me da mucha pena porque el hojaldrado de la masa es bueno”

Y para finalizar el tenso momento, Germán Martitegui añadió: “He probado platos hechos horribles, pero hechos con respeto Alex. Estoy convencido de que esto lo podés hacer bien y no lo hiciste bien porque no se te canta, entonces no lo voy a probar”