Thiago Almada y un desafío de otro nivel: usará la camiseta 10 por la ausencia de Messi ante Ecuador en Guayaquil por las Eliminatorias

Thiago Almada fue el campeón del mundo más joven de Qatar 2022. Jugó apenas seis minutos, contra Polonia en el último partido de la fase de grupos, pero evidentemente algo seducía a Lionel Scaloni. Después de un ‘freno’ a sus convocatorias para la Selección Argentina mayor, después de la conquista de la Copa América 2024, el pibe de Fuerte Apache se convirtió en el heredero designado del número, del lugar y el rol de Ángel Di María. Este martes, cuando salte al campo de juego en Guayaquil contra Ecuador va a desbloquear un nuevo nivel: usar la número 10 del ausente Lionel Andrés Messi.

Y así cumplirá el sueño de todo futbolero, al menos argentino. Almada esperó su momento con paciencia y no lo está desaprovechando, es el jugador más regular en rendimiento que ha tenido la Albiceleste, después de la seguidilla que empezó hace un año contra Venezuela.

A partir de ahí solo hubo un partido (vs Brasil en la inolvidable goleada en el Monumental) en el que Almada no convirtió un tanto y ni siquiera brindó una asistencia.

Los goles fueron contra Venezuela (1-1, en Maturín), Uruguay (1-0, en Montevideo) y Colombia (1-1 en el Monumental). Los pases-gol lo egó a Chile y Venezuela, el jueves pasado. Solo no hizo G o A contra Brasil, en la histórica goleada 4-1 en la cancha de River, cuando tampoco estuvo Messi.

Por características es el revulsivo ideal para tapar el hueco que dejó Di María después de la Copa América 2024 y que parecía nadie podía llenar. Estaba destinado a Alejandro Garnacho, pero el extremo nacido en España no aprovechó sus chances.

Almada será el futbolista número 17 en la era Scaloni en utilizar la camiseta 10. Hay una frealidadj