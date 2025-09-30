TIERRA DEL FUEGO AFRONTA LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2025

La delegación de la provincia de Tierra del Fuego compuesta por más de 270 deportistas se encuentra en la ciudad de Mar del Plata, luego de más de dos días de transitar las rutas patagónicas, a la espera del inicio de los Juegos Nacionales Evita 2025.

Tras realizar este lunes las acreditaciones previas a la competencia, los fueguinos ya se enfocan en el disfrute pleno de los Juegos y lograr medirse con sus pares de toda la argentina.

«Estamos con grandes expectativas e ilusiones como en cada Juego que comienza», expresó el subsecretario de Deportes, Gabriel Coto.

En este sentido, el responsable de la delegación expuso su enorme satisfacción por «haber alcanzado el objetivo de asistir a los Juegos Evita, luego de tanto esfuerzo del Gobierno de Tierra del Fuego, estamos felices que nuestros deportistas puedan asistir a la competencia y compartir los Evita con el resto de los deportistas del país».

La delegación fueguina está alojada en tres hoteles céntricos de Mar del Plata: Hotel Diva, Hotel Bagu y Hotel Nuevo Horizonte; ubicados a un radio de cinco cuadras entre sí.

Los deportistas fueguinos tras las acreditaciones, aprovecharon la jornada de descanso previa a las competencias deportivas para visitar la playa y recorrer las bondades turísticas de «La Feliz».

Mañana, desde las 8:00 horas, darán comienzo las competencias deportivas para los atletas provinciales que buscarán enaltecer, una vez más, al deporte de Tierra del Fuego en la cita nacional por excelencia del deporte juvenil argentino.

Programación – Juegos Evita – Día 1

8 hs Natación – EMDER

8:30 hs Tenis Mixto – Banco Provincia Vs Río Negro

8:30 hs Atletismo – EMDER

9 hs Judo – CEF N°1

9 hs Taekwondo – CEF N°1

9 hs Karate – Polideportivo Centenario

9 hs Gimnasia Artística – Quilmes

9 hs Levantamiento – E.E.S. N°25

9 hs Beach Handball – Masc S16 Vs Entre Ríos, Playa Popular

9 hs Badminton – Mixto S14, Nautilius Ciromar

9:25 hs Rugby – Fem S16 Vs Mendoza, Villa Marista

10 hs 3×3 – Fem S16 Vs Salta, Skateparck

10:10 hs Hockey Masc – Vs Santa Fe, Centro Municipal

10:40 hs 3×3 – Masc S16 Vs Santa Cruz, Skateparck

10:40 hs Badminton- Sub 16 Masc, Nautilius Ciromar

10:45 hs Beach Handball – Fem S16 Vs Caba, Playa Popular

10:45 hs Beach Handball – Masc S16 Vs Chubut, Playa Popular

11:30 hs Rugby – Fem S16 Vs Catamarca, Villa Marista

11:40hs Badminton – Fem S16, Nautilius Ciromar

13 hs Tiro Con Arco – Tiro Federal Arg

13:30 hs Beach Voley – Fem S16 Vs Santa Cruz, Playa Popular

14 hs Futsal – Masc S16 Vs San Juan, Apand

14 hs Lucha – CEF N°1

14:45 hs Rugby – Masc S16 Vs Salta, Villa Marista

15:35 hs Rugby – Fem S16 Vs CABS, Villa Marista

15:40 hs Beach Voley – Masc S16 Vs Chaco, Playa Popular

15:45 hs Voley – Masc S15 Vs Tucumán, Santa Cecilia

16:20 hs Futsal – Fem S16 Vs Río Negro, Polideportivo Libertad

17:15 hs Rugby – Masc S16 Vs CABA, Villa Marista

18 hs Basquet 3×3 – Masc S16 Vs Bs As, Skate Park