Tini Stoessel respondió al bullying por su ombligo en Paraguay: qué dijo

Tini Stoessel habló sobre los desafortunados comentarios en off sobre su ombligo que realizaron tres presentadores durante la cobertura de la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

En medio del show que la cantante argentina dio en la apertura de los Juegos Odesur, la ex tenista Montserrat González, y los conductores Ekra Rodrial y Chipi Vera realizaron comentarios desafortunados sobre el cuerpo de la cantante argentina. «Ahora lo entiendo a De Paul», lanzó el conductor. “Te pido que mires su ombligo”, dijo una de las animadoras. “No, no quiero mirar, voy a tener pesadillas”, respondió la otra.

Un par de días después de la polémica, Tini habló sobre el hecho durante un vivo de Instagram. “Mucha gente preocupada por mi ombligo, esto está bueno decirlo. Es un ombligo, nací así, es el ombligo que tengo”, comentó entre risas.

“Está todo bien, yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Ya está, todo bien, nací con este ombligo ¿Qué se le va a hacer?”, manifestó.

Antes de continuar con su make-up, Tini agregó: “Se frustran por un ombligo, que es un simple ombligo”.

El pedido de disculpas de las presentadoras

Los conductores paraguayos Chipi Vera y Eva Rodriguez utilizaron sus redes para pedir disculpas por los comentarios despectivos sobre el cuerpo de la cantante Tini Stoessel.

“Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que lo pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan. Cometí un error”, dijo la mujer en su descargo.

En tanto, Vera manifestó: “Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Sé que mis compañeras también están sacando un comunicado. Pero de mi parte quiero pedir disculpas”.