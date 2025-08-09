Tiroteo y pánico en Nueva York: un adolescente abrió fuego y disparó a tres personas en Times Square

Hace algunas horas en Nueva York el icónico Times Square se convirtió en el escenario de una corrida masiva luego de que todos los que paseaban por la zona escucharan disparos. Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas, según indicó la policía de la ciudad.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de la 01:20 de la madrugada, hora local, en la intersección de las calles West 44th Street y 7th Avenue. Todo ocurrió luego de que «una disputa verbal entre dos personas se intensificara», informó el Departamento de Policía de Nueva York.

Los turistas que estaban en el bullicioso centro turístico, inmediatamente se dispersaron en manada, y huyeron del Hard Rock Cafe, uno de los lugares más populares de Times Square, tal como se ve en el video que se viralizó en la red social X.

NYPD says a 17-year-old opened fire in Times Square overnight after a dispute, injuring an 18-year-old woman and two men aged 19 and 65.

The shooting occurred in the busy tourist hub around 2am local time.

The suspect has been arrested.#NewYork #TimesSquare pic.twitter.com/CqCTWwdggq

Tres personas fueron alcanzadas por los disparos durante ese intento de desesperada huida. En las imágenes captadas por quienes estaban presentes, también se ve cómo trasladan a una persona en camilla hacia una ambulancia, y a decenas de policías, que acudieron rápidamente para calmar el caos.

Quién es el tirador adolescente de Nueva York y quiénes son los tres heridos

Un sospechoso de 17 años, identificado como el presunto tirador, fue arrestado cerca de la calle 44 y la 7.ª avenida y puesto bajo custodia, según informa el medio The Independent. También se recuperó un arma de fuego en el lugar.

El New York Post indica que las tres personas que sufrieron impactos de bala fueron identificadas como un joven de 19 años, quien recibió un disparo en el pie derecho; otro hombre de 65 años herido en la pierna izquierda; y una mujer de 18 años con herida de bala en el cuello.

Tiroteo en Times Square: tres personas resultaron heridas. (Foto: AP)

Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York se reunieron en la zona para buscar evidencia e implementaron varios cierres de carreteras en la zona.

Los testigos afirmaron haber visto agujeros de bala en la ventana de un coche, y los detectives tomaron muestras en el lugar para analizar cómo sucedieron los hechos.

Las autoridades policiales también confirmaron que los tres heridos ya fueron atendidos por paramédicos, trasladadas al Hospital Bellevue y actualmente se encuentran estables.