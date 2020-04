“TODAVÍA NO HAY CONFIRMACIÓN DE CUÁNDO PUEDE EMPEZAR LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL”

El Secretario de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Juan Ignacio García, habló sobre la actividad industrial en la provincia y señaló: “todavía no hay ninguna confirmación de cuándo puede empezar la actividad industrial y todavía hay mucha cautela desde Nación para ese tema”.



“Obviamente que existe una necesidad de todo el sector industrial de arrancar lo antes posible y seguramente cuando esto ocurra será a un ritmo muy inferior al de la actividad normal. Hay muchas situaciones en una fábrica que deben ser tenidas en cuenta para evitar cualquier tipo de propagación del virus”, subrayó el funcionario.

En este sentido, precisó que “por esa razón el Ministerio de Salud sancionó un protocolo general que tiene unos criterios básicos que recomienda para las fábricas y plantea que los comedores no sean espacios que se utilicen y que se trabaje con viandas o jornadas reducidas. Probablemente se tenga que trabajar con jornadas reducidas y tal vez sin comedores funcionando y con muchísima responsabilidad social e individual”.

“Uno de los indicadores que se plantean es que las personas no pueden estar más de 6 horas de jornada laboral sin recibir alimento. Todo esto se está trabajando desde el Ministerio de Salud y el área de Seguridad e Higiene de cada fábrica, pero hasta que no se dé el visto bueno desde Nación y desde la Provincia no van a estar concluidas las definiciones para que el sector arranque”, remarcó García.

Finalmente, el funcionario expresó que “nosotros estamos esperando que la actividad industrial se libere pero claramente los riesgos son muy altos y tal vez para el momento que se reactive se propongan protocolos adicionales para evitar los riesgos”.