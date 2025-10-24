Todo sobre «It: Welcome to Derry»: cuándo se estrena en HBO Max, a qué hora sale, episodios, cast y lo que debes saber sobre los orígenes de Pennywise

El pueblo de Derry, Maine, tiene un secreto. Un mal antiguo, que se alimenta de la inocencia y el miedo, despierta cada 27 años para cobrar su tributo de sangre.

Después de dos exitosas adaptaciones cinematográficas, «It: Welcome to Derry» («It: Bienvenidos a Derry» en español) no solo extiende la leyenda, sino que nos obliga a mirar directamente al abismo: la llegada de Pennywise.

Los Muschietti (Andy y Bárbara) y HBO Max están listos para sumergir a los fans en una historia de terror de origen que, según prometen, responderá a la pregunta que ha atormentado a los lectores durante décadas: ¿De dónde viene «It» y cómo se convirtió en el payaso más aterrador de la historia?

¿De qué trata «It: Welcome to Derry»? 1962, la antesala del terror

«It: Welcome to Derry» no es una simple secuela, sino un descenso a las profundidades del mal, un viaje a la época que sembró las semillas del destino para el famoso «Club de los Perdedores».

La serie nos transporta a 1962, el ciclo de despertar de Pennywise que precede en 27 años a la trama que todos conocemos. Aquí, el verdadero protagonista es el pueblo mismo: Derry, Maine, antes de que los niños de los ochenta se atrevieran a desafiarlo.

La historia busca desvelar los secretos que los adultos se niegan a recordar. Los creadores nos llevan a un tiempo donde la paranoia de la Guerra Fría y la fachada de una vida americana perfecta esconden una verdad más oscura: la propia ciudad es una entidad que conspira.

El mal no solo llega a Derry; es una parte fundamental de su fundación. La historia muestra cómo esta fuerza ancestral elige manifestarse como el Payaso Pennywise, sembrando el terror entre los habitantes, mientras la élite del pueblo conspira, o simplemente olvida, para garantizar que la criatura pueda alimentarse y volver a hibernar sin ser molestada.

La misión es doble: por un lado, contar la desgarradora historia de una nueva familia que enfrenta el horror por primera vez; y por otro, responder la pregunta que ha atormentado a los fans de Stephen King: ¿De dónde viene este mal? y, sobre todo, ¿por qué eligió la terrorífica forma de un payaso? Es una inmersión profunda en el lore de Derry que promete ser tan ambiciosa como aterradora.

«It: Welcome to Derry» se estrenará en HBO Max este domingo 26 de octubre de 2025.

La serie no sólo se centrará en los orígenes de «It», sino que -también- profundizará en la oscura historia del pueblo de Derry y el complot de sus habitantes. Foto: HBO

La serie estrenará un nuevo episodio semanalmente. Así que, si no tienes nada mejor que hacer el próximo domingo, prepara tu sofá y apaga las luces; el terror está más que garantizado.

¿A qué hora se estrena «It: Welcome to Derry» en HBO Max? El horario de estreno por país

Como mencionamos anteriormente, «It: Welcome to Derry» se estrena en HBO Max este domingo 26 de octubre de 2025. El horario de estreno varía por país, pero en Estados Unidos estará disponible a las 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT.

A continuación, te dejamos todos los horarios de estreno por país de la serie que narra los orígenes de Pennywise:

Estados Unidos: 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT.

México: 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.

Colombia, Ecuador y Perú: 8:00 p.m.

España: 3:00 AM (lunes 27 de octubre)

El elenco de «It: Welcome to Derry»

El terror no sería completo sin un «maestro de ceremonias». La noticia que ha provocado entusiasmo entre los fans es la confirmación de que Bill Skarsgård se pondrá nuevamente el maquillaje para encarnar a Pennywise.

El actor sueco, que redefinió al terrorífico payaso para una nueva generación, ha prometido que esta serie explorará las «facetas inéditas» de la entidad, garantizando que su regreso será tan perturbador como inolvidable.

Bill Skarsgard regresa como el payaso Pennywise en ‘It: Bienvenidos a Derry’. Foto: HBO

Pero Pennywise no estará solo en su reino de pesadilla. La serie introduce un reparto talentoso para dar vida a los nuevos y atormentados habitantes de Derry, asegurando que el drama humano esté a la altura del horror sobrenatural. Entre ellos destacan:

Taylour Paige y Jovan Adepo, quienes lideran la nueva narrativa como Charlotte y Leroy Hanlon, respectivamente, la familia que debe enfrentar el despertar del monstruo en 1962.

El fichaje más intrigante es el de Chris Chalk, quien interpretará a Dick Hallorann. Su inclusión es un guiño directo a los lectores de Stephen King, pues Hallorann es el cocinero con habilidades psíquicas de «El Resplandor», lo que confirma la interconexión de este universo con la mitología de It.

Se suman nombres de peso como James Remar, en un rol crucial que podría vincular a los nuevos personajes con las figuras de terror conocidas, como el infame bully Henry Bowers.

Con Skarsgård de vuelta y un reparto sólido para anclar la historia humana, la serie se posiciona para ser un hito del horror televisivo.

El detrás de escena de «It: Welcome to Derry»: producción, episodios y temporadas

La ambición de «It: Welcome to Derry» no se limita solo a su reparto, sino a la poderosa maquinaria creativa que respalda el proyecto. Para garantizar que esta inmersión en el pasado del terror sea tan visceral como las películas, HBO/Max puso el proyecto en manos de los expertos.

Chris Chalk como Dick Hallorann en ‘It: Bienvenido a Derry’. Foto: Brooke Palmer/HBO

Los visionarios detrás de las adaptaciones cinematográficas, los hermanos Andy y Bárbara Muschietti, regresan como los arquitectos principales de esta saga televisiva. Andy Muschietti, el director que entendió el horror de King, ha dirigido los primeros cuatro episodios de la temporada, un compromiso que asegura la continuidad del tono visual, la atmósfera opresiva y la calidad cinematográfica que los fans esperan.

El compromiso con el mal de Derry es profundo:

Los cerebros: El guionista Jason Fuchs y Brad Caleb Kane son los showrunners, encargados de tejer el complejo folclore de King en una narrativa serializada.

Episodios: la primera temporada no escatimará en terror, contando con un total de nueve capítulos.

Además, la confianza de la productora en el proyecto es tan grande que hay planes confirmados para una saga de al menos tres temporadas, demostrando que esta serie es el inicio de una inmersión épica y prolongada en los ciclos de terror del payaso.

El secreto mejor guardado de Stephen King: el verdadero origen de It

Para el fan de Stephen King, la serie es un festín prometido. «It» no es un simple monstruo; es una criatura ancestral, extradimensional, proveniente del Macroverso, que se estrelló en la Tierra en el sitio donde millones de años después se construiría Derry.

Los integrantes del famoso «Club de los Perdedores» en «It: Welcome to Derry». Foto: Brooke Palmer/HBO

«It: Welcome to Derry» finalmente se atreve a dejar de lado la historia de los niños y se centra en el horror cósmico: en el momento en que esta criatura sin forma elige manifestarse como el Payaso Pennywise, y cómo su influencia corrompe el alma de todo un pueblo hasta convertirlo en su cómplice.

Prepárense. El circo del terror abrirá sus puertas en pocos días.