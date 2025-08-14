Tolhuin – Curso Básico de Stage Escénico

El Municipio de Tolhuin, a través de la Dirección de Cultura, anunció la apertura de inscripciones para el “Curso Básico de Stage Escénico” destinado a principiantes, una propuesta formativa pensada para quienes deseen dar sus primeros pasos en el trabajo técnico de sonido en vivo para espectáculos.

La capacitación se desarrollará en ocho encuentros con examen final e incluirá contenidos como introducción al sonido, manejo de equipamiento esencial, ruteo de señal y armado básico, operación de consola y mezcla, así como pruebas y operación de sonido en contextos reales. El curso está orientado a mayores de 18 años y no requiere experiencia previa.

Las clases comenzarán el jueves 14, dictándose los jueves de 20:30 a 22:30 horas y los viernes de 17:00 a 18:30 horas en la Casa de la Cultura, ubicada en Lucas Bridges 350. Quienes deseen participar pueden acercarse al mismo espacio, de 9:00 a 20:00 horas, para completar el formulario de inscripción.

Desde la Dirección de Cultura destacaron que esta propuesta busca “formar nuevos perfiles técnicos en la comunidad, potenciando tanto el desarrollo personal como las capacidades locales para la producción de espectáculos en vivo”.