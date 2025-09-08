TOLHUIN VIBRÓ CON EL TORNEO LOCAL DE BÁDMINTON

Se desarrolló en Tolhuin el torneo local de Bádminton organizado por la Dirección Provincial de Desarrollo Deportivo Tolhuin a cargo de los profes Cristina Bustos y Javier Ruiz. El evento fue en la Casa del Deporte en las modalidades mini y juveniles.

En la primera jornada se disputó el primer torneo oficial de mini bádminton en la ciudad, con encuentros recreativos con la participación de chicos y chicas entre 6 y 10 años. Además durante el evento jugaron en dos modalidades, en primera instancia modalidad de single y luego dobles, finalizando con una merienda colectiva.

Luego se disputaron los partidos de los juveniles con apasionantes duelos que se debieron definir en el tie-break, donde más de 20 deportistas compitieron en el estilo singles en tres categorías: avanzados, intermedia e iniciales, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la actividad y formando a los badmintoneros para el próximo gran desafío, ser anfitriones de los Juegos de la Integración Patagonica 2026.

Torneo Singles Podio

Categoría Avanzados

Bautista Martínez (oro)

Nahuel Cáceres (plata)

Alma Ganz (bronce)

Categoría Intermedia

Dylan Lencina (oro)

Alma Palacios (plata)

Kiara Sandoval (bronce)

Categoría Iniciales

Eros Méndez (oro)

Xiomara Barconte (plata)

Milagros Almeida (bronce)