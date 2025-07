Tomorrowland en llamas: qué pasará con el festival de música electrónica más importante del mundo

Por razones desconocidas, el escenario principal del Festival Tomorrowland, que anualmente se celebra en Boom, Bélgica, quedó envuelto en llamas a pocos días del comienzo de la 19° edición de la fiesta de música electrónica de baile más grande del mundo.



En redes sociales se difundieron las imágenes de la escritura principal envuelta en llamas, las cuales fueron calificadas como un “un incendio intencional” por la fiscalía de Amberes, que solicitó que se investigue la causa.

“Se nombrará a un experto en incendios, que acudirá al lugar para hacer los hallazgos iniciales y tratar de averiguar la causa del incendio. La investigación judicial sobre la causa del incendio está en pleno apogeo”, indicó la fiscalia de acuerdo con el medio belga VRT News.

En una conferencia de prensa, desde la organización del evento indicaron que no se reportaron víctimas fatales y “todos los empleados están a salvo”.

Se incendió el escenario principal de un festival de música electrónica en Bélgica

“Hay muchas noticias falsas, pero mañana esperamos 38.000 visitantes en el camping Dreamville. Ellos lo están esperando, nosotros lo estamos esperando y les vamos a dar una cálida bienvenida”, indicó la portavoz de Tomorrowland, Debby Wilmsen.

La portavoz aseguró que desde la organización están en condiciones de “continuar con los preparativos”, por lo que el festival continuará como estaba previsto, “aunque será sin el escenario principal”. “Cómo vamos a resolver eso, no puedo decirlo todavía”, agregó, de acuerdo con VRT News.

Asimismo, Wilmsem agregó que también se llevarán a cabo “todas las actividades previstas” para los visitantes en Dreamville y en Bruselas este jueves 17 de julio. “Estamos enfocados en encontrar soluciones para el fin de semana del festival”, agregaron en un comunicado oficial.

“Hemos tenido un golpe serio, pero también somos ambiciosos. Vamos a intentar hacer algo con ello y si los servicios de seguridad y los expertos nos dan luz verde, sin duda lo haremos. Aunque, por supuesto, tiene que ser seguro”, sostuvo Wilmsem.

Por su parte, un miembro del cuerpo de bomberos aseguró que trabajan con “un centenar de bomberos y decenas de camiones escalera, camiones cisterna y bombas de coches” para contener las llamas. “También hemos recibido ayuda provincial para asegurar el resto del dominio”, indicó.

El escenario principal de Tomorrowland quedó envuelto en llamas. Foto: captura de pantalla/@weraveyou.

“Nuestros equipos han comenzado a extinguir el fuego y luego participaremos en el cuidado posterior del incendio. Vamos a ver junto con la organización cómo vamos a abordar eso”, agregó.

Dieciséis escenarios ambientados como castillos de hielo que evocan un universo mágico, ya que la temática de este año será “La historia de Orbyz”, están dispuestos en el parque De Schorre para recibir a miles de fanáticos del techno, trance y drum and bass en la localidad belga.

Más que un festival, Tomorrowland es un fenómeno cultural que cruza a la música con el arte y que, desde su creación en 2005, alcanzó un rol preponderante en la Música Electrónica de Baile (EDM).

Organizado por los hermanos Manu Beers y Michiel Beers a través de su empresa We Are One World, se calcula que anualmente acuden más de 400.000 personas de casi 200 nacionalidades distintas.

Pese al incendio, el festival continuará como estaba previsto. Foto: captura de pantalla/@Worldsource24.

El Festival Tomorrowland 2025 está próximo comenzar el 17 de julio, y extenderse hasta el 20, para luego volver a encender las luces del show el 24 al 27 del mismo mes. Sin embargo, tras el fuego no está claro que sucederá con el espectáculo.

Alok, Artbat b2b Kölsch, Axwell, Amanecer: ANNA, Martín Garrix, Mike Williams, NERVIO, Odymel b2b Pegassi, Proyecto Sub Zero y Vinos Vici son algunos de los artistas que se subirán al escenario principal.