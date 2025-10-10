Toti Pasman y otro picante cruce con el campeón del mundo Ángel Di María: «Sé que en algún momento te voy a terminar cruzando…»

Un nuevo capítulo de la enemistad entre el periodista Juan Carlos ‘Toti’ Pasman y Ángel Di María y su familia llegó al terreno de las redes sociales. Pasman, quien en el inicio del ciclo de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina se arrodilló en el programa «El Show del Fútbol» pidiendo al de Pujato «que no lo ponga más de titular a Di María, por favor», ahora apuntó contra la mujer de Angelito, Jorgelina Cardoso, por una actitud que tuvo en el partido del último fin de semana entre Rosario Central y River.

Hubo una dura infracción de Juan Carlos Portillo contra Di María y en ese instante se la pudo ver a Cardoso lanzando un insulto al aire para el jugador del Millonario, lo que provocó la crítica de Pasman. «No soporto cuando en las transmisiones de Rosario Central le pegan a Angelito, le hacen un foul a Angelito, le pasa algo a Di María… O sea, a ver, Jorgelina. Es fútbol. Es fútbol, loca. Es fútbol argentino. Es parte del juego. Yo nunca la vi a Antonela (Roccuzzo, la esposa de Messi) diciendo ‘Qué hijo de puta’ a un rival. Bajate de la palmera, Jorgelina. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos para decir ‘este es un hijo de puta’. ¿Quién sos vos, hermana?», dijo al aire por Carnaval stream.

Fideo, figura en el triunfo del Canalla en el Gigante de Arroyito, salió con los tapones de punta y le respondió con dureza. «La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés, lo cara dura que sos. Pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos sólo porque no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban. Sos un cara dura terrible. Después andás llorando por los canales. Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro. Con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir sorete. Y la vida da muchas vueltas. Por eso, sé que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos plasma. Abrazo», respondió el campeón del mundo en un comentario a esa publicación en Instagram, que luego borró.

Cardoso, por su parte, también se descargó por la misma vía. «Tenés razón Tonti, cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo porque pensé que se jugaba con los pies. Tenés tanta razón en esta!!», posteó la esposa de Di María.

«La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel, ni me digas ‘fui un boludo y estoy arrepentido’», agregó.

Y concluyó: «No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, necesitás ayuda? Contá con nosotros de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony».

Di María y Jorgelina Cardoso.

La relación entre Pasman y la familia Di María terminó de romperse con el estreno de la serie «Romper la pared», que muestra el camino de sacrificio que Angelito atravesó hasta, finalmente, lograr su primer título con la Selección Argentina Mayor en la Copa América 2021 y luego consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022. Allí se hace referencia a Pasman de forma burlesca.