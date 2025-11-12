Tragedia en Perú: hay al menos 37 muertos por la caída de un micro en un barranco

Al menos 37 personas murieron este miércoles por la caída de un micro en un barranco en Perú, según informan medios locales.

El dramático accidente en el cual el autobus cayó a a un abismo de 200 metros ocurrió cuando el vehículo viajaba desde Chala hacia Arequipa, en el sur del país.

El accidente en la vía Panamericana Sur, km 780. El bus de la empresa Llamosas que cubría la ruta Chala – Arequipa, chocó contra una camioneta y cayó a un barranco en el distrito de Ocoña.

El vehículo cayó a un abismo de más de 200 metros a la altura del kilómetro 781 de la carretera Panamericana Sur.

En tanto, 14 de los pasajeros afectados fueron llevados al Hospital de Camaná, y otros 12 permanecen en el Centro de Salud de Ocoña, mientras que otras 3 personas en estado de salud grave fueron trasladadas Hospital Regional Honorio Delgado.

El Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres peruano trabaja en la coordinación y asistencia de las personas accidentadas.

Así quedó la camioneta que chocó contra el micro que cayó al vacío en Perú.

Además, la Policía Nacional y los Bomberos del Perú trabajan en la zona del accidente y realizan el traslado de heridos.