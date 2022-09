Tras ganar el Superclásico, Boca Juniors venció 1-0 a Lanús y se subió a la cima de la Liga Profesional

Darío Benedetto, a un minuto del epílogo, marcó la diferencia en un partido muy parejo en La Fortaleza

El único gol del encuentro en el Sur.

Boca Juniors estiró su momento de gracia tras ganarle el Superclásico a River: con un gol a un minuto del final, le ganó 1-0 a Lanús en La Fortaleza y se subió a la punta de la Liga Profesional con 35 puntos, uno más que Atlético Tucumán, que este jueves contra Talleres intentará recuperar la cima, y dos más que Gimnasia, que también lo puede superar si le gana a Arsenal. Darío Benedetto, al igual que ante el Millonario, convirtió el tanto que hizo la diferencia y selló la quinta victoria consecutiva.

El Xeneize no brilló, como en la mayoría de sus presentaciones. Pero una vez más sacó a relucir la jerarquía individual de sus hombres para subrayar la distancia en el marcador. Corrían 44 minutos cuando Alan Varela le puso el pase justo a la carrera de Frank Fabra, lateral devenido wing izquierdo, quien se sacó dos hombres de encima en el sprint, y asistió a Benedetto para que firmara el 1-0 final y siguiera usando el traje de héroe que tan bien le quedó el domingo en La Bombonera.

Y además, también como ante River, exhibió ese plus que ofrecen los equipos con temple. Se lesionó Figal y, como no tenía más cambios, pasó a ubicarse de 5, Varela se mudó a la zaga y ni así sufrió. De hecho, con esa configuración emparchada llegó el gol. En las últimas semanas perdió por lesiones a Villa y Zeballos, sus hombres más desequilibrantes. No tuvo a Rojo, puntal, suspendido. Y sigue ganando. No es poco.

El Granate salió al campo decidido a aprovechar el relajamiento que en general aparece tras un gran triunfo, como el que el Xeneize logró ante River la fecha pasada. Lo presionó desde el minuto cero, con mucha agresividad, sobre todo a partir de la mitad de cancha. De hecho, antes de los 60 segundos, tuvo su primera chance de gol, con el remate de Blando que tapó Rossi.

El dueño de casa se movió en el amplio margen de terreno entre los centrales y Rolón, y el resto del equipo auriazul, cortado, con dificultades para encontrarse en la elaboración. En parte, el local fue responsable, bloqueando posibilidades de pase.

Recién a los 19 minutos la visita llegó a fondo: Briasco le ganó con el cuerpo a Pasquini, desbordó y lanzó el centro rasante y atrás. Ramírez tocó de primera y Oscar Romero, de frente al arco, pateó a las nubes.

Los de la Ribera tuvieron bastante más la pelota, pero Lanús cumplió con el plan de cortarle la chance de profundizar. Con la mitad del trabajo cumplido, le costó la otra parte: la de la generación. Se hizo más peligroso con la pegada de Boggio en la pelota quieta. Todo, en el contexto de un partido trabado, con escasas emociones.

El segundo tiempo se inició con la desafortunada acción de Norberto Briasco, quien se lesionó el tobillo izquierdo y se retiró entre lágrimas del campo de juego. Los cambios, tácticos y obligados, le dieron mayor vuelo al Xeneize. Con Varela, Payero y Langoni, se acomodó mejor en el partido. Salvo en el inicio, con otro intento de Blando, un centro-remate que Rossi rechazó, las jugadas más claras fueron del conjunto dirigido por Hugo Ibarra.

Primero, la cesión de Pol Fernández que conectó Langoni y Monetti tapó con lo justo. Luego, un intento de Payero pasó cerca de la valla. Y, luego, un centro venenoso del citado Langoni estuvo a punto de ser conectado por el juvenil y debutante Zalazar.

En el medio, la gran polémica de la noche: la mano de Troyansky dentro del área, luego de arrojarse al césped para barrer. ¿Un contacto fortuito o una mano antinatural? Todo indica que se trató de una infracción de penal que el árbitro mundialista Facundo Tello y el VAR omitieron.

Hasta que el partido se tiñó de épica. La lesión de Figal, que tocado y todo se paró de 5. Varela en la cueva, iniciando el ataque del gol. La proyección supersónica de Fabra y el gol de Benedetto que nuevamente valió tres puntos. Así, con el envión del Superclásico, Boca pelea en serio la Liga, y sumergió aún más a Lanús en su crisis: con 11 puntos, es el colista del certamen.

Lanús: Fernando Monetti; Brian Aguirre, Matías Pérez, Yonathan Cabral, Nicolás Pasquini; Tomás Belmonte, Raúl Loaiza, Luciano Boggio; Lautaro Acosta, Brian Blando y Franco Troyansky. DT: Frank Kudelka.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Esteban Rolón, Pol Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero; Norberto Briasco y Luis Vázquez. DT: Hugo Ibarra.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.