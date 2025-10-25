Triple crimen narco de Florencio Varela: detuvieron a la mujer de uno de los imputados

Una nueva detenición se efectivizó en la noche de este viernes en el marco de la causa del triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Se trata de Mónica Débora Mujica (37), esposa de Víctor Sotacuro Lázaro (41), otro de los diez imputados que tiene la investigación.

Mujica fue detenida en en el barrio de La Boca por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza por pedido del fiscal Adrián Arribas.

La orden de detención se efectuó luego de la declaración de un testigo que señaló que Mujica formaba parte de la narco organización que integraban su esposo, Sotacuro Lázaro, alias “El Duro” o “El Chato”, y su sobrina Milagros Florencia Ibáñez (20), también imputada y con prisión preventiva.

“No la tenemos ubicada dentro de la casa donde ocurrieron los asesinatos. Si que estaba al tanto y tuvo participación dentro de los roles”, expresó un investigador a Clarín.

Fue Ibáñez quien en una de sus primeras declaraciones indagatorias sostuvo que Mujica le había pedido que le borrara toda la información del teléfono celular a Sotacuro Lázaro horas después del triple crimen.

Mujica está acusado de los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento, y criminis causa”.

Noticia en desarrollo.-