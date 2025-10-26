¡Tú también flotarás! Cómo ver en orden todas las películas y series de «It»: la guía definitiva del universo de Pennywise

Si hay un personaje que ha sabido infundir el terror en distintas generaciones, ese es «Pennywise el Payaso». Con su rostro pálido, cabello y nariz roja, y una sonrisa perturbadora, este ser ancestral ha aterrorizado a millones desde que Stephen King publicó su novela «It» en 1986.

Desde entonces, el universo del payaso más temido del cine se ha expandido con múltiples adaptaciones, y con la llegada de «It: Welcome to Derry» este 26 de octubre de 2025 a HBO Max, no hay mejor momento para repasar toda la saga de Pennywise y el «Club de los Perdedores».

¿Cuántas películas y series de «It» existen?

El universo de «It» Stephen King cuenta actualmente con cinco producciones:

It (1990) – Miniserie en dos partes

It (2017) – Primera película del remake

It: Capítulo Dos (2019) – Secuela y conclusión del remake

It: Welcome to Derry (2025) – Serie precuela de HBO (Temporada 1)

Los integrantes del famoso «Club de los Perdedores» en «It: Welcome to Derry». Foto: Brooke Palmer/HBO

Y ya están confirmadas dos temporadas adicionales de «Welcome to Derry» que explorarán eventos aún más antiguos en la historia de Derry.

¿Cómo ver en orden todas las películas y series de «It»? Viaje por la línea temporal de Derry

Si quieres vivir la experiencia completa del universo de «It» siguiendo la cronología de los eventos, debes saber que cada adaptación juega con diferentes épocas. Aquí está el orden cronológico oficial:

1. It: Welcome to Derry (2025)

Temporada 1: 1962 (27 años antes de los eventos de la película de 2017)

Evento central: el incendio de Black Spot

La nueva serie de HBO funciona como precuela de las películas modernas, explorando uno de los eventos más oscuros y perturbadores de la historia de Derry. La primera temporada se centra en el incendio del Black Spot, un club nocturno creado por aviadores afroamericanos que fue incendiado por supremacistas blancos. Este ataque de odio racial contra la comunidad negra de Derry representa una de las grandes tragedias en el ciclo de violencia de la ciudad.

Chris Chalk como Dick Hallorann en ‘It: Bienvenido a Derry’. Foto: Brooke Palmer/HBO

Durante esta catástrofe, según los libros de Stephen King, Pennywise se manifestó en forma de un pájaro monstruoso, cobrando vidas entre las llamas. Andy Muschietti destacó que esta «utilización del miedo como arma» es relevante para nuestros tiempos y será uno de los puntos centrales de la serie.

Con Bill Skarsgård retomando su papel icónico, la serie está basada en los interludios de la novela original de Stephen King, específicamente en la investigación de Mike Hanlon sobre los eventos históricos que marcaron a Derry.

Temporada 2 (planeada): 1935 (27 años antes del incendio de Black Spot)

Evento central: la masacre de la Banda Bradley

La segunda temporada de «It: Welcome to Derry» retrocederá 27 años más atrás para explorar la masacre de la Banda Bradley, un grupo de ladrones de bancos de la era de la Depresión. Esta pandilla de forajidos llegó a Derry en 1929 para esconderse del FBI después de robar seis o siete bancos en el Medio Oeste y asesinar a un banquero que habían secuestrado por rescate.

La serie de «It: Welcome to Derry» tendrá tres temporadas y se basarán en los eventos más trágicos del pueblo para explicar los orígenes de Pennywise.

Los miembros de la banda fueron masacrados por residentes de Derry en plena Canal Street, en medio de la tarde, mientras recogían un envío de municiones en la tienda Machen’s Sporting Goods. Este tiroteo masivo se extendió por el centro de Derry, matando a varias personas de ambos bandos y marcando otro ciclo de despertar de Pennywise.

Temporada 3 (planeada): 1908 (27 años antes del incendio de la masacre de la Banda Bradley)

Evento central: la explosión de la Fundición Kitchener

La tercera temporada explorará la explosión en Kitchener Ironworks, el evento más antiguo y posiblemente más aterrador del universo de «It». Durante una búsqueda de huevos de Pascua en 1908, la fundición Kitchener inexplicablemente explotó a pesar de que todas las máquinas estaban apagadas, matando a 102 miembros de la comunidad, incluidos 88 niños.

Este evento fue investigado por Ben Hanscom en la película remake de 2017, donde encuentra fotografías históricas brutales, incluyendo la imagen de la cabeza decapitada de un niño en un árbol cercano. Esta tragedia marcó el comienzo de uno de los períodos de letargo de 27 años de Pennywise.

Andy Muschietti confirmó que hay una razón narrativa por la cual la historia se cuenta en orden cronológico inverso, permitiendo a los espectadores descubrir progresivamente cómo el mal de Pennywise se ha enraizado cada vez más profundamente en Derry a través de los siglos.

2. It (2017)

Época: verano de 1989 (con escenas iniciales en octubre de 1988)

El «Club de los Perdedores» de la película «It» de 2017 de Andy Muschietti.

La película que revitalizó la franquicia nos presenta al «Club de los Perdedores» en su infancia. Un grupo de siete niños marginados se une para enfrentar a Pennywise, quien se alimenta del miedo de los niños de Derry. Dirigida por Andy Muschietti, esta versión moderna captura perfectamente la esencia del terror y la nostalgia de los años 80.

3. It: Capítulo Dos (2019)

Época: 2016 (27 años después del primer encuentro)

Bill Skarsgård como Pennywise en la película de «It» de 2017.

La conclusión épica de la saga moderna nos muestra al «Club de los Perdedores» ya adultos, obligados a regresar a Derry cuando Pennywise resurge. Con un elenco estelar que incluye a Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader, esta película cierra el ciclo de 27 años que define el patrón de apariciones de la entidad.

¿Y qué pasa con la miniserie «It» de 1990 de Tommy Lee Wallace?

La miniserie original de «It» protagonizada por Tim Curry merece una mención especial. Aunque técnicamente no es canon con el universo de las películas modernas, sigue siendo una pieza fundamental de la cultura pop de terror.

Esta adaptación clásica presenta su propia línea temporal: los eventos de la infancia ocurren en 1960 y el regreso de los protagonistas adultos en 1990. A diferencia de la novela original (que transcurre en los años 50 y 80) y las películas modernas, esta versión es la única que no respeta el ciclo exacto de 27 años de Pennywise.

Tim Curry en el icónico papel de Pennywise en la miniserie de «It» de 1990. Foto: Lorimar Television

Si quieres incluir la miniserie de 1990 en tu maratón, considérala como una versión alternativa del universo de «It», con su propio encanto nostálgico y la inolvidable interpretación de Tim Curry.

Orden de estreno: la experiencia original de «It»

Para los puristas que prefieren seguir el orden en que se lanzaron las producciones de «It», te dejamos a mano «cómo deberías ver» las series y películas de Pennywise:

It (1990) – Miniserie

It (2017) – Película

It: Capítulo Dos (2019) – Película

It: Welcome to Derry (2025) – Serie

Este orden te permite apreciar la evolución técnica y narrativa del universo, desde los efectos prácticos de los ’90 hasta el CGI moderno y la expansión del lore en la serie precuela.

¿Cuál es el mejor orden para ver «It»?

Elige el orden cronológico si:

Es tu primera vez viendo «It» completo

Quieres entender la historia de Derry de forma lineal

Te encantan las precuelas y el worldbuilding

Elige el orden de estreno si:

Quieres experimentar la saga como lo hicieron los fans originales

Te interesa ver la evolución de las adaptaciones

Quieres conservar el impacto y las sorpresas originales

Incluye la miniserie de 1990 si:

Eres fan de Tim Curry y Tommy Lee Wallace

Quieres comparar ambas interpretaciones de Pennywise

Aprecias el terror clásico de los ’90

Todas las películas modernas de «It» están disponibles en plataformas de streaming como HBO Max y VOD. «It: Welcome to Derry» se estrenará exclusivamente en HBO Max como serie original de la plataforma.

¿Qué sigue después de «It: Welcome to Derry»? El futuro de la franquicia de Pennywise

Con tres temporadas confirmadas de «Welcome to Derry», el universo de Pennywise está lejos de terminar. Las próximas entregas prometen explorar los orígenes más profundos del mal que acecha Derry, retrocediendo hasta 1908 para revelar cómo todo comenzó.

Así que, ya sea que elijas el orden cronológico o de estreno de las producciones, prepárate para un maratón aterrador que te hará pensar dos veces antes de acercarte a una alcantarilla o a un globo rojo. Y recuerda: todos flotamos aquí abajo.

El último tráiler de «It: Welcome to Derry», la nueva serie de terror de HBO Max

«¡Oh, sí! Todos flotan, Georgie. Sí, todos flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo… ¡También flotarás, Georgie!», Pennywise (1990).