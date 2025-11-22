Tucumán: una nena de 7 años jugaba en la casa de su abuelo cuando dispararon desde una moto y la mataron de un tiro en la cabeza

Una nena de siete años murió tras recibir un balazo en la cabeza mientras jugaba en bicicleta con otros chicos en el patio delantero de la casa de su abuelo paterno, en el barrio San Cayetano, en la capital tucumana. El ataque ocurrió cuando al menos cuatro jóvenes pasaron por la zona en una moto y comenzaron a disparar.

El hecho ocurrió este jueves, pasadas las 16, en medio de una tarde sofocante. Los chicos jugaban con agua para mitigar el calor cuando escucharon el frenazo brusco de una moto y vieron a los cuatro atacantes. Uno de ellos efectuó al menos cinco disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la nena, que seguía sentada en su bicicleta.

«Cuando la veo que seguía arriba de la bici, me acerco y ahí cae. Ahí puedo ver que tenía el impacto de bala. Empecé a gritar y los vecinos también empezaron a gritar quiénes eran», contó una tía en diálogo con LG Play.

Ante la demora de la ambulancia, un vecino subió a la nena a su moto y la trasladó a la Policlínica de San Cayetano. Por la gravedad del cuadro, fue derivada de urgencia al Hospital de Niños, donde quedó internada en terapia intensiva, en estado crítico y con asistencia respiratoria. Cerca de las 20, los médicos informaron a la familia que la niña había sufrido muerte cerebral.

Hospital de Niños de Tucumán, donde falleció la nena baleada en la cabeza.

El Ministerio Público Fiscal imputó a dos de los sospechosos por «tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego y concurso premeditado de dos o más personas». Los otros dos ya estaban identificados y tenían orden de detención.

Los dos primeros detenidos por balear a la nena en Tucumán.

«Con la descripción que proporcionaron los familiares de la niña, personal de la comisaría cuarta logró identificar y aprehender a dos sujetos que al ver la presencia policial intentaron darse a la fuga», contó a la prensa tucumana el jefe de la comisaría sexta, comisario Vicente Valles.

Incluso, reveló que «cuando intentaban trasladaros a la comisaría, familiares de los demorados se enfrentaron con la polícía para evitar el traslado».

Familiares de la víctima señalaron que el ataque habría sido intencional y que los agresores «se filmaban con un celular». También mencionaron que uno de los jóvenes era conocido del esposo de la madre de la nena.

Claudia, la madre de la nena baleada en Tucumán, espera en la puerta del hospital y denunció que el tiroteo fue intencional

Una tía de la niña contó a TN que uno de los atacantes grababa con su celular mientras los otros disparaban. Aseguró además que eran conocidos del barrio. La madre de la nena, Claudia, sostuvo en el canal local OnTv que uno de ellos era «El Ratón, el que iba filmando».

«Ellos una vez le robaron al tío de un chico y nosotros dijimos quién era. Desde entonces nos decían ‘ortiva’ y nos tenían bronca», explicó la mujer. También identificó a otro de los agresores por su apodo: «El Chanchi fue el que le dio el arma».