Turismo: finaliza un enero con alta ocupación y se espera por un febrero récord

Impulsada por el PreViaje, la temporada de verano se perfila para convertirse en la mejor de la última década, y luego de un enero con alta ocupación en los principales centros turísticos del país, desde el sector anticipan un febrero que superará las cifras del primer mes del año.

Los datos de ocupación, de movimiento de turistas durante diciembre y enero, y las proyecciones de actividad para febrero y el fin de semana de Carnaval dan cuenta de lo que va a ser una de las mejores temporada de los últimos 20 años.

En enero, los principales destinos turísticos registraron una ocupación hotelera superior al 90%, pero también fue un buen mes para ciudades conocidas como satélites de esos grandes centros turísticos. Son elegidos por la tranquilidad y la menor congestión de gente.

“Con estos números tan alentadores que nos llegan desde destinos de todo el país se consolida una temporada de verano récord. Además, según las estadísticas que tenemos gracias a PreViaje, son muy buenas las proyecciones para febrero y el fin de semana largo de Carnaval. El turismo está en marcha en todo el país”, destacó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammnes.

El programa PreViaje fue utilizado por 4,5 millones de argentinos que cargaron facturas de servicios turísticos por $99 mil millones. Durante la segunda quincena de enero 650 mil personas viajaron con PreViaje y gastaron alrededor de $16 mil millones.

«El primer tramo de esta temporada en pandemia estuvo signada por tres variables: el impulso del PreViaje; la respuesta masiva de los argentinos y la fuerte contagiosidad de la tercera ola. Sabiendo que el turismo en pandemia es de alta imprevisibildad, desde CAT consideramos que si bajan los niveles de contagios la temporada se mantendrá en valores récords en los principales destinos de verano de Argentina», celebró Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo.

Cuáles fueron las ciudades con más ocupación en enero

San Carlos de Bariloche (Río Negro): 97%

Las Grutas (Río Negro): 95%

El Bolsón (Río Negro): 99%

Ushuaia (Tierra del Fuego): 90%

El Calafate (Santa Cruz): 91%

Villa La Angostura (Neuquén): 97%

San Martín de los Andes: 97%

Puerto Madryn (Chubut): 95%

Mar del Plata (Bs As): entre 87 y 90%

Partido de la Costa (Bs As): 95%

Pinamar (Bs As): 93%

Villa Gesell (Bs As): 94%

Miramar (Ba As): 90%

Tandil (Bs As): 76%

Mendoza (promedio provincial): 86%

San Rafael (Mendoza): 97%

Potrerillos (Mendoza): 95%

Malargüe (Mendoza): 95%

Carlos Paz (Córdoba): 86%

Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba): 92%

Villa General Belgrano (Córdoba): 95%

Mina Clavero (Córdoba): 93%

San Luis (promedio provincial): 94,6%

Merlo (San Luis): 96%

Colón (Entre Ríos): más del 90%

Gualeguaychú (Entre Ríos): 90%

Federación (Entre Ríos) 92%

Iguazú (Misiones): 90%

El Soberbio (Misiones): 90%

San Lorenzo (Salta): 85%

Cafayate (Salta): 90%

Cachi (Salta): 90%

Jujuy (promedio provincial): 80%

Corrientes (promedio provincial): 85%

San Juan (promedio provincial): 72%

Calingasta (San Juan) 90%

Valle Fértil (San Juan) 84%

San Javier (Tucuman): 76%

Tafí del Valle (Tucumán): 73%

Cuáles fueron los destinos más elegidos en enero

Partido de la Costa

Mar del Plata

Villa Gesell

San Carlos de Bariloche

Villa Carlos Paz

Cómo fue el uso de Previaje en enero

Lo utilizaron 4,5 millones de argentinos.

Cargaron facturas de servicios turísticos por $99 mil millones.

Durante la segunda quincena de enero 650 mil personas viajaron con PreViaje y gastaron alrededor de $16 mil millones.