Un centro turístico, ciudades inteligentes y un polo tecnológico: el «disparatado» plan de Donald Trump para la Franja de Gaza en la posguerra

El plan del gobierno de Donald Trump para la Gaza de posguerra prevé desplazar «voluntariamente» a toda la población del territorio palestino, que quedaría bajo control de Estados Unidos durante diez años para transformarlo en un centro turístico y tecnológico, informó el domingo el Washington Post.

El plan de 38 páginas, al que tuvo acceso el diario estadounidense, contempla la reubicación voluntaria de los aproximadamente dos millones de residentes de Gaza en otros países o en zonas seguras dentro del territorio, devastado por casi dos años de guerra, mientras dura la reconstrucción.

Quienes acepten irse recibirán 5.000 dólares en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos, según el proyecto.

A los propietarios de tierras se les ofrecerán «tokens digitales» para financiar una nueva vida en otro lugar o canjearlos por un departamento en una de las seis u ocho nuevas «ciudades inteligentes impulsadas por Inteligencia Artificial (IA)» que se construirán en Gaza.

Palestinos piden un plato de comida, en Gaza. Foto: EFE

Gaza sería administrada durante diez años por el llamado Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración y Transformación Económica de Gaza (GREAT Trust), para dar paso luego a una «entidad palestina reformada y desradicalizada».

La mano israelí

Según el Washington Post, el proyecto fue desarrollado por algunos de los israelíes que están detrás de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), una organización privada apoyada por Israel y Estados Unidos creada para distribuir ayuda alimentaria y objeto de numerosas críticas por haber dejado un reguero de muertos entre gazatíes que se acercaban a buscar comida.

Contactado por la AFP, el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato.

En febrero, Trump planteó la idea de que Estados Unidos se hiciera cargo de la Franja de Gaza para convertirla en la «Riviera de Oriente Medio», una vez despojada de sus habitantes, quienes podrían ser desplazados a Egipto y Jordania.

Un judío jasídico agita una bandera de Palestina fente a la Casa Blanca, en Washington. Foto: Reuters

Aplaudido por la extrema derecha israelí, ese plan fue rechazado por los países árabes y la mayoría de los países occidentales, y la ONU advirtió sobre una «limpieza étnica» en Gaza.

«Gaza no está en venta»

Gaza no está «en venta», dijo un responsable del grupo armado palestino Hamas este lunes en respuesta a las versiones publicadas por el Washington Post.

El reporte fue publicadoel domingo por el diario, pocos días después de una reunión en Washington que según el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, pretendía examinar un «plan muy completo» para la posguerra en la franja. En esa reunión, no hubo representantes palestinos.

Hamas descartó cualquier plan en ese sentido y un miembro de su oficina política, Bassem Naim, dijo en declaraciones en las redes sociales que «Gaza no está en venta» y que el territorio es «una parte integral de la gran patria palestina».

Otro responsable de Hamas dijo, bajo condición de anonimato, dijo que el grupo rechaza «todos estos planes que desplazan a nuestro pueblo y mantienen al ocupante en nuestras tierras», y que tales propuestas son «inútiles e injustas».

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó su respaldo a un proyecto similar anunciado en febrero pasado por el presidente Trump.

«Un disparate»

Qasem Habib, un palestino de 37 años que vive en una carpa en el barrio Al Rimal de la ciudad de Gaza, dijo a AFP que la propuesta reportada era «un disparate».

«Si quieren ayudar a Gaza, ya saben cómo: presionando a Netanyahu para detener la guerra y las matanzas», dijo Habib.

Wael Azzam, de 60 años, quien vive en Khan Yunis, en el sur de la franja, dijo que no había «oído hablar del nuevo plan estadounidense, pero incluso sin conocerlo, es un plan fallido».

«Aquí nacimos y crecimos», agregó, cuestionando si el presidente de Estados Unidos aceptaría un desplazamiento desde su propio hogar.

Pero Ahmed al Akkawi, de 30 años, dijo que apoyaría la propuesta si con eso terminaban los combates.

«El plan es excelente si la guerra se detiene y nos trasladan a países europeos a vivir una vida normal, y si dan garantías para reconstruir Gaza», dijo al Akkawi.