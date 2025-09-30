Un congresista de EE.UU. dice que hay «cinco o seis» bases submarinas de OVNIS en las Bahamas

Los extraterrestres podrían estar escondidos en «cinco o seis» bases OVNI submarinas frente a las Bahamas, afirmó un alto político de Estados Unidos.

El congresista Tim Burchett dijo que cree que «entidades» extraterrestres avanzadas viven en zonas de aguas profundas no monitoreadas en la Tierra.

Un miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que supervisa los avistamientos de ovnis denunciados, dijo que los extraterrestres pueden haber estado escondidos en las profundidades de los océanos del planeta durante generaciones, informa Daily Star.

El congresista Tim Burchett (Twitter).

Dijo que ha habido frecuentes avistamientos de embarcaciones no identificadas alrededor de cinco o seis áreas específicas de aguas profundas frente a la costa de Estados Unidos.

Burchett dijo que era posible que entidades desconocidas vivieran bajo el agua dado lo poco que se sabe sobre el océano en comparación con la superficie de la Luna.

Dijo que personal de la Marina de Estados Unidos ha informado sobre la persecución de naves submarinas que se mueven a velocidades extraordinarias y superan con creces las capacidades de la tecnología militar actual, indica Daily Star.

«Estados Unido encubre la existencia de extraterrestres»

En un clip publicado en X, el político dijo: “Tenemos personal naval diciéndome que tenemos estos avistamientos, estas naves submarinas que están persiguiendo y que van a cientos de kilómetros por hora, y lo mejor que tenemos es algo que va tal vez un poco menos de 60 kilómetros por hora.

Burchett ha dicho anteriormente que cree que el gobierno de Estados Unidos está encubriendo la existencia de extraterrestres.

En 2023, le dijo a Newsweek que las autoridades habían recuperado una nave OVNI (también conocida como UAP o fenómeno aéreo no identificado) y posibles «seres», dice Daily Star.

Un ovni a punto de entrar al mar (Twitter/JeremyCorbell).

Burchett dijo que los funcionarios estadounidenses habían intentado realizar ingeniería inversa de la nave para comprender mejor la avanzada tecnología extraterrestre .

Ha afirmado que el gobierno de Estados Unidos ha recuperado ovnis a lo largo de los años, pero se ha mostrado reacio a compartir detalles