Un cuestionado empresario amplía sus negocios: el dueño de Manaos compró otra marca low cost

La marca de gaseosas Manaos adquirió Cunnington y busca crecer en el negocio de bebidas sin alcohol, castigado por la sostenida caída de ventas.

Detrás de la compra está el empresario Orlando Canido, que, con su firma Refres Now, se quedó también con la marca Neuss, perteneciente a la compañía Productos de Agua S.A. (Prodea).

Canido fue investigado por la ex AFIP por presunta evasión fiscal. En uno de esos operativos, se lo acusó de evadir $ 900 millones en 2018 por supuestos desvíos financieros e inconsistencias impositivas, que llevó al organismo recaudador a poner bajo la lupa su modelo de negocio basado en precios bajos y una cadena de distribución no tradicional.

Recientemente, en declaraciones públicas, Canido apuntó contra el Gobierno por la alta carga impositiva y afirmó que los empresarios están “desgraciadamente medio huérfanos”.

“Somos castigados con muchos impuestos, persecución y control con inspecciones constantes. Veo cuando voy a los Estados Unidos el apoyo que le dan al empresario allá: lo acompañan, lo ayudan. En Europa, es lo mismo, se lo respeta”, comparó.

Manaos se fundó hace 20 años de la mano de la firma Resfres Now. Foto: archivo

El año pasado, también estuvo envuelto en otra polémica, cuando Greenpeace denunció un desmonte de 10.000 hectáreas en Santiago del Estero por parte de su familia.

“Están realizando un desmonte del tamaño de media Ciudad de Buenos Aires para producción ganadera, cerca de Nueva Esperanza. Tienen permisos del gobierno provincial en una zona donde la Ley Nacional de Bosques prohíbe deforestar. Hay una evidente complicidad”, reveló en 2024 la organización ambientalista.

Se unen dos marcas argentinas con historia

En principio, si bien estarán bajo el paraguas de Refres Now, Manaos y Cunnington seguirán funcionado de forma independiente como hasta ahora. Según informó La Nación, la operación se habría cerrado por cerca de US$ 70 millones. Clarín intentó contactarse con la empresa, pero no recibió respuesta.

De esa manera, las marcas nacionales low cost se unen para competir contra Coca-Cola y PepsiCo, las líderes del sector, en un contexto en el que los consumidores se vuelcan por productos más económicos en medio de la baja generalizada del consumo y la reconfiguración de la industria .

Es la segunda compra de Resfres Now desde su fundación. La anterior fue la de Pindapoy en 2018, con la que entró al rubro de jugos frutales, cuando invirtió 10 millones de euros para producirla en su fábrica. Fundada por los hermanos Carmelo y Próspero Bovino, estaba en manos de Molinos Río de la Plata.

Manaos cuenta con 15 líneas de producción que fabrican 63.000 botellas por hora. Foto: archivo

Con 600 empleados, Manaos cuenta con 15 líneas de producción que fabrican 63.000 botellas por hora, 18 por segundo cada una. La amplió recientemente para pasar de 50.000 paquetes de bebidas por día a más de 1 millón.

Su historia está ligada a la familia de Canido, que empezó en la década de 1970 distribuyendo el vino de mesa Crespi y la cerveza Bieckert. Luego fue el turno de la gaseosa Sao, elaborada por San Isidro Refrescos, ex embotellador de Coca-Cola y fuerte en ventas en 1990.

Hasta que un accidente y la decisión de la marca de gestionar su propia distribución llevaron a Canido a fundar Refres Now en 2004 con la idea de crear productos que compitan con los de las multinacionales.

De origen brasileño, el nombre Manaos se eligió por su parecido con Sao para replicar su popularidad. Logró posicionarse con un precio competitivo y una estrategia publicitaria que llamó la atención, con el slogan ‘Vamos Manaos’. También lanzó la gaseosa La Bichy Ahora, inspirada en la marca Beach, que Canido solía distribuir.

La empresa se expandió y convirtió en una de las principales referentes de la industria, con producción local en su planta bonaerense de Virrey del Pino, La Matanza, abocada al consumo interno.

Cunnington nació en 1920 con Juan Vicente Sangiácomo, inmigrante genovés. Foto: archivo

Además de precios más bajos al consumidor, fueron clave para crecer los descuentos, las bonificaciones y la forma de pago ofrecida a los comercios, con la posibilidad de comprar mercadería con entrega fiado.

En tanto, Cunnington nació en 1920 con Juan Vicente Sangiácomo, inmigrante genovés que dejó la marca en manos de su familia por más de 60 años. En 1997, fue adquirida por Prodea, que ahora se desprende del negocio.

Según datos de Scentia, el consumo de bebidas sin alcohol acumuló una caída de 3,3% en el primer semestre de 2025, mientras que en junio se contrajo 8,6% comparado a junio de 2024. Con bebidas alcohólicas −que tuvo una merma de 15,1%−, fue la categoría más retraída el mes pasado.

Actualmente, 55% de los argentinos elige las marcas más económicas, según Nielsen. Y de acuerdo a ShopApp, la búsqueda de precio impactó en junio en 33,5% de las compras, cuando en junio de 2024 pesaba 28,9%.