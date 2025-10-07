Un empresario investigado busca ampliar sus negocios: el dueño de Manaos compró dos marcas low cost y va por otra

El dueño de Manaos compró dos marcas low cost y va por otra de consumo masivo. Orlando Canido –que fue investigado por la exAFIP por supuesta evasión– busca crecer en el negocio de bebidas sin alcohol.

Con su firma Refres Now, en julio adquirió la compañía Productos de Agua S.A. (Proea) por US$ 74 millones. Con esta operación, sumó a su oferta las marcas Cunnington y Neuss, que seguirán funcionando por separado. La primera nació en 1920 con el inmigrante genovés Juan Vicente Sangiácomo y la segunda fue fundada en 1891 por Hermann Neuss y llegó a ser líder del mercado con los productos Soda Neuss Belgrano, Pomona, Pomelo Neuss y Naranja Neuss.

Es la segunda compra de Resfres Now desde su fundación en 2004. La anterior fue la de Pindapoy en 2018, con la que entró al rubro de jugos frutales, cuando invirtió 10 millones de euros para producirla en su fábrica. Fundada por los hermanos Carmelo y Próspero Bovino, estaba en manos de Molinos Río de la Plata.

Ahora, Manaos estaría interesada en adquirir Pureza de las Sierras, las líneas de agua de mesa y aguas saborizadas de la familia Solanilla. De esa forma, busca diversificarse más allá de las gaseosas y crecer en el segmento de bebidas naturales.

Manaos compró Cunnington en julio. Foto: archivo

La apuesta es por etiquetas nacionales con precios más accesibles para competir contra las primeras marcas de las líderes del sector –Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Nestlé y Cervecería y Maltería Quilmes–, en un contexto en el que los consumidores se vuelcan por productos más económicos en medio de la baja generalizada del consumo y la reconfiguración de la industria.

Con 600 empleados, Manaos cuenta con 15 líneas de producción que fabrican 63.000 botellas por hora, 18 por segundo cada una. La amplió recientemente para pasar de 50.000 paquetes de bebidas por día a más de 1 millón.

Su historia está ligada a la familia de Canido, que empezó en la década de 1970 distribuyendo el vino de mesa Crespi y la cerveza Bieckert. Luego fue el turno de la gaseosa Sao, elaborada por San Isidro Refrescos, exembotellador de Coca-Cola y fuerte en ventas en 1990.

Pureza de las Sierras pertenece a la familia Solanilla. Foto: archivo

Hasta que un accidente y la decisión de la marca de gestionar su distribución llevaron a Canido a fundar Refres Now en 2004 con la idea de crear productos que compitan con los de las multinacionales.

De origen brasileño, el nombre Manaos se eligió por su parecido con Sao para replicar su popularidad. Se posicionó con un precio competitivo y una estrategia publicitaria que llamó la atención, con el slogan ‘Vamos Manaos’. También lanzó la gaseosa La Bichy Ahora, inspirada en la marca Beach, que Canido solía distribuir.

La empresa se expandió y convirtió en una de las referentes de la industria, con producción local en su planta bonaerense de Virrey del Pino, La Matanza, abocada al consumo interno.

Canido fue apuntado por la exAFIP por presunta evasión fiscal. En uno de esos operativos, se lo acusó de evadir $ 900 millones en 2018 por supuestos desvíos financieros e inconsistencias impositivas, que llevó al organismo recaudador a poner bajo la lupa su modelo de negocio basado en precios bajos y una cadena de distribución no tradicional.

Recientemente, en declaraciones públicas, apuntó contra el Gobierno por la alta carga impositiva y afirmó que los empresarios están “desgraciadamente medio huérfanos”.

Orlando Canido fundó Resfres Now en 2004. Foto: archivo

“Somos castigados con muchos impuestos, persecución y control con inspecciones constantes. Veo cuando voy a los Estados Unidos el apoyo que le dan al empresario allá: lo acompañan, lo ayudan. En Europa, es lo mismo, se lo respeta”, comparó.

El año pasado, también estuvo envuelto en otra polémica, cuando Greenpeace denunció un desmonte de 10.000 hectáreas en Santiago del Estero por parte de su familia.

“Están realizando un desmonte del tamaño de media Ciudad de Buenos Aires para producción ganadera, cerca de Nueva Esperanza. Tienen permisos del gobierno provincial en una zona donde la Ley Nacional de Bosques prohíbe deforestar. Hay una evidente complicidad”, reveló en 2024 la organización ambientalista.