Un grupo de activistas arrojó comida contra las Joyas de la Corona en Londres

Un grupo de activistas, miembros de la organización Take Back Power, arrojó trozos de manzana y un postre de vainilla contra la vitrina que resguarda las Joyas de la Corona en la Torre de Londres, Inglaterra.

Tras el acto, los activistas desplegaron un cartel con la leyenda «La democracia se desmoronó: graven a los ricos», con el objetivo de presionar al gobierno del Reino Unido para que implemente mayores impuestos a las personas con mayores ingresos, según informó el medio británico Daily Mail.

El hecho ocurrió durante la mañana del 6 de diciembre. La Policía Metropolitana recibió un llamado de alerta por daños criminales a la vitrina. Las autoridades informaron que arrestaron a cuatro personas por daño criminal.

La Torre de Londres se cerró inmediatamente a los visitantes mientras las autoridades, en colaboración con la Policía de la Ciudad de Londres y los oficiales de seguridad, continúan la investigación.

En su página web, Take Back Power se define como un grupo de resistencia civil no violenta. El objetivo central de la agrupación es que el gobierno británico establezca una asamblea permanente de ciudadanos, denominada la «Casa del Pueblo», con la autoridad para gravar la riqueza extrema y «arreglar a Gran Bretaña».

El grupo justificó su acción al sostener que la clase política, sin importar si es el actual gobierno, el Partido Reformista o el Conservador, «sirve a los superricos» y «no se preocupa por la gente trabajadora».

En un comunicado posterior a la protesta, la organización afirmó que existe una «notable desigualdad fiscal», al sostener que, desde 2011, «el 10 por ciento más pobre de los hogares pagó una tasa impositiva combinada del 44 por ciento sobre sus ingresos y ganancias patrimoniales, mientras que el más rico pagó el 22 por ciento».

La vitrina atacada resguardaba la Corona Imperial del Estado, una joya histórica. Esta corona la usó el Rey Carlos III en su coronación de 2023, y también estuvo sobre el ataúd de la Reina Isabel II durante el período de su velatorio y su posterior funeral de Estado.

Un miembro del personal de seguridad de la Torre de Londres se acercó a los activistas y les pidió que detuvieran su acción después de que cubrieron la vitrina con comida. Los detenidos permanecen bajo custodia, informó el medio británico.

Protestas recientes en el hotel The Ritz

El 3 de diciembre, activistas de Take Back Power vaciaron bolsas de estiércol debajo del árbol de Navidad en el hotel The Ritz, en protesta contra lo que llamaron «obscenamente ricos».

La Policía Metropolitana informó que, en relación con el incidente del miércoles en The Ritz, no se realizaron arrestos inmediatos y la investigación sigue en curso.

La exigencia fundamental del grupo sigue siendo la implementación de una asamblea dirigida por ciudadanos que disponga del poder para gravar a los ricos, pues creen que es imperativo «exigir una democracia real, con la gente común en el centro de la toma de decisiones».