Un hombre de 94 años murió y su hijo creyó que fue por causas naturales, hasta que revisó las cámaras de seguridad

Un hombre de 94 años fue encontrado inconsciente en su mansión en California, Estados Unidos, y murió mientras era llevado al hospital. Su familia y los médicos creyeron que había sido por causas naturales debido a su avanzada edad, pero cuando su hijo revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad descubrió una devastadora escena del crimen.

Sy Van Nguyen vivía junto a una de sus hijas en una propiedad con viñedo, ubicada en la cima de una colina en River Road, en el condado de Sonoma.

El lunes 11 de agosto su yerno llamó a los servicios de emergencia y dijo que su suegro «no respondía» y pidió que vinieran a asistirlo. Los paramédicos lo llevaron al centro de salud más cercano, pero fue declarado muerto más tarde en el hospital.

La mansión se encuentra dentro del circuito del vino de River Road. (Foto: Captura)

En el momento las autoridades no vieron señales de trauma en el cuerpo de Nguyen, y no tenían motivos para creer que se hubiera producido un crimen, por lo que se declaró como una muerte natural.

Sin embargo, el hijo mayor del anciano tuvo un mal presentimiento, y en plenos preparativos del funeral, decidió revisar las grabaciones de la cámara de seguridad que había instalado en la habitación de su padre.

El viernes 15 de agosto quedó en shock cuando vio las imágenes: su padre fue estrangulado. Y lo peor fue cuando supo que quien lo había hecho era un miembro de su propia familia.

El video de las cámaras de seguridad reveló que fue un homicidio

La Oficina del Sheriff del Condado de Sonoma recibió el video como evidencia, y las autoridades confirmaron que el material audiovisual comprueba que fue un «asesinato intencional».

El ingreso a la mansión donde sucedió el homicidio. (Foto: Captura)

La conmoción fue inmensa para la comunidad de Sonoma cuando la policía arrestó por el homicidio a Khanh Trong Tran, de 71 años, el yerno del anciano fallecido, como único y principal acusado.

«Este fue un asesinato a sangre fría y de pura malicia», indicó el sargento Juan Valencia, en diálogo con el noticiero local de ABC 7 News.

«La habitación donde se encontraba la víctima anciana tenía cámaras de vigilancia, y el sospechoso sabía que las cámaras estaban allí», dijo Valencia.

El sheriff Juan Valencia confirmó el arresto del yerno de la víctima. (Foto: Captura)

«Lo que sucedió fue que el hijo sintió que algo no andaba bien, y al revisar las grabaciones vio al sospechoso básicamente agarrar una bolsa de plástico y una almohada, ponérsela en la cara a la víctima y asfixiarlo», detalló Valencia, horrorizado por el crimen.

El sheriff reveló que hablaron con el sospechoso, y admitió el crimen de forma inmediata, sin ocultar lo sucedido, y consciente de que había pruebas sólidas en su contra.

La confesión de Sy Van Nguyen, el yerno del hombre de 94 años: «Ya no lo soportaba»

Cuando le pidieron una explicación de sus acciones, se amparó el agobio que sentía por convivir con la víctima. «Básicamente dijo que ya no lo soportaba, y que estaba cansado de mantener y cuidar a su suegro de 94 años», manifestó.

También interrogaron a los vecinos, que no podían creer el giro que dio la investigación, e incluso le habían dado el pésame al yerno del difunto.

Uno de los residentes habló con la prensa, Rod Burglund, y quedó atónito al ser informado de que Khanh había sido arrestado, y mucho más cuando le contaron que ya se había declarado culpable.

El hombre de 71 años mató a su suegro de 94 y lo confesó ni bien lo descubrieron. (Foto: Captura)

«Tiene que haber alguna alternativa a esta situación, otra versión», dijo con incredulidad el hombre que vive en una propiedad cercana. «Khan me parecía un tipo honesto, el año pasado hice vino con sus uvas, y siempre fue amable con todos», agregó.

La policía informó que el sospechoso se encuentra en la cárcel del condado de Sonoma a la espera de su primera comparecencia ante el tribunal, programada para el 15 de septiembre.