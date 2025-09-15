Un hombre se tiró de un cuarto piso y cayó encima de una señora: la mujer murió y a él lo acusan de homicidio

Un hombre de 70 años decidió suicidarse el domingo por la tarde saltando desde el cuarto piso de su edificio, pero sus planes se frustraron cuando una señora de 83 se interpuso en su camino.

El hombre cayó encima de la mujer y la mató en el acto. Él sobrevivió. Aunque sufrió múltiples fracturas, nunca perdió la conciencia.

La tragedia se consumó en el patio interno del edificio en donde vivían ambos, en Baggio, Italia. Los médicos no pudieron hacer nada con Francesca Manno, quien justo en ese momento volvía a su casa.

Él fue trasladado de inmediato al Hospital Niguarda, donde se mantiene en estado crítico pero sin riesgo de vida. Ahora aguarda para saber cuál será su situación, ya que se lo acusa de homicidio involuntario, informó el Corriere de Milán.

El hombre de 70 años solo sufrió fracturas.

Agentes de los Carabineros de la Unidad Móvil de Radio y de la comisaría de San Cristoforo, bajo el mando del comandante Paolo Franchina, llegaron a la calle donde ocurrió el hecho y pensaron que era un doble suicidio. Más tarde se dieron cuenta de que los implicados no tenían nada que ver el uno con el otro.

Otra tragedia en las alturas

La semana pasada, otra tragedia tuvo su origen en lo alto de un edificio. Se trata de la del actor chino Alan Yu, quien cayó al vacío en misteriosas circunstancias y murió en el acto.

Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, murió tras caer de un edificio en Beijing, China. La noticia fue confirmada en redes sociales chinas por el bloguero de entretenimiento “Detective Xiaoyan” y luego por el equipo de comunicación del artista, en Weibo.

Alan Yu cayó desde el quinto piso de un edificio en Beijing.

«Con gran pesar, informamos del fallecimiento accidental de nuestro querido artista Yu Menglong. La policía de Pekín ha concluido que no hay implicaciones criminales y el caso se ha clasificado como un accidente», anunció el equipo del actor.

El actor, conocido por aparecer en las series web asiáticas Go Princess Go y Eternal Love, fue hallado muerto en la vereda durante la madrugada. La policía dice que el mosquitero de la ventana del quinto piso donde descansaba Yu estaba roto, lo que habría facilitado la caída accidental. No hay evidencias de que se tratara de un crimen o suicidio.