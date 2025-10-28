Un influencer se metió en el festival de excremento de vaca y provocó una fuerte polémica

El estadounidense Tyler Olivera, quien tiene 25 años y más de 8 millones de suscriptores en YouTube, visitó la India y asistió a una tradicional fiesta en la que las personas se arrojan bosta de vacas.

Por la forma en la que mostró la celebración y sus comentarios posteriores, el influencer despertó la polémica tanto en sus propias redes como en otros sitios, pues varios internautas interpretaron que se estaba burlando de la costumbre.

Oliveira, conocido por concurrir a diversos lugares e involucrarse en conflictos, había sido objeto de críticas unos días atrás, cuando participó de una pelea en Barcelona.

Un influencer en la fiesta del estiércol: ¿aventura o discriminación?

Gorehabba es un festival hindú que consiste en salpicarse estiércol de vaca. Se celebra en la India, particularmente en la pequeña aldea de Gumatapura, Karnataka, y su fundamento reside en que el dios Beereshwara Swamy, uno de los más venerados en dicho estado, nació del excremento de este animal, por lo que este se considera sagrado.

Según la tradición, debe suceder justo un día después del Diwali, también conocido como «festival de las luces», otro evento sagrado de la India, que este año se llevó a cabo el 20 de octubre.

Oliveira dice haber «sobrevivido» a la fiesta del estiércol de India. Foto: Captura de video

Por tanto, el 21, la comunidad de Gumatapura realizó la fiesta del estiércol y Oliveira, quien se encontraba en el país asiático, no quiso perdérsela.

Días después, el influencer hizo algunas publicaciones en sus redes sociales en las que daba cuenta de la experiencia.

«¡Feliz Diwali! Sí, fui al festival de lanzamiento de caca de la India. Fue la peor experiencia de mi vida. No volveré jamás. Por favor, recen para que sobreviva», escribió en un tuit que acompañó junto a una foto en lo que se lo ve vestido con un mameluco blanco que evidencia manchas de bosta.

Por si esta calificación de la fiesta fuera poco, horas después, Oliveira subió un video del momento en que se encontraba en medio del tumulto de personas. En él, puede notárselo claramente incómodo, caminando en el barro y gritando desesperadamente, mientras los demás asistentes lo empujan y le arrojan heces.

Finalmente, cargó una grabación audiovisual que parece ser posterior a la ceremonia, en la que se luce caminando, mientras toma agua. «Sobreviví al festival de lanzamiento de excrementos de la India», agregó en la descripción, nuevamente asignándole un carácter «mortal» al evento.

La imagen que subió Oliveira luego de la fiesta del estiércol. Foto: X (Tyleraloevera)

Estas declaraciones del influencer tuvieron una repercusión impresionante, al punto que registran más de 7 millones de vistas en X. Sin embargo, muchos usuarios se indignaron por la forma en que Oliveira cubrió el evento y, principalmente, lo criticaron por juzgar una tradición de un país que no es el suyo.

«¿Por qué tienes que venir a la India, grabar un video de un festival de estiércol de vaca yendo al medio del evento y luego llorar como un perdedor?» , le contestó un usuario indio, mientras que otro escribió: «¡Maldito amigo! Puedes grabar caca en países occidentales, y hay mucha en las calles de California. Puedes grabar caca humana en tus países. Haz videos».

Otros fueron más allá y afirmaron que el YouTuber había sido contratado para dejar una mancha en la reputación de la India. «No está aquí para explorar; está aquí para difamar. Cuesta creer que esto no sea parte de una campaña de desprestigio planificada», escribió un tuitero.

Finalmente, algunos subrayaron que este tipo de actitudes son características de Oliveira. «Es conocido por difundir racismo y desinformación», sentenció uno de ellos.

Ante la oleada de críticas, Tyler se limitó solo a responder un artículo del New York Post que contaba su experiencia y decía que había sido tildado de racista. «No es racista filmar un festival de lanzamiento de excrementos. ¿Este artículo fue escrito por un indio?», escribió el estadounidense en X.

Tyler Oliveira y otra reciente polémica

Tayler Oliveira se ha vuelto conocido por sus videos en los que se lo ve directamente involucrado en conflictos en distintas partes del mundo.

En muchos de ellos, el influencer realiza investigaciones sobre casos reconocidos, mientras que en otros suele enfrentarse a grupos específicos de personas.

Así, por ejemplo, en su canal de YouTube puede encontrarse un video titulado «Investigué el país que legalizó todas las drogas», así como otro que dice «¡Confronté a estafadores en París!».

Sin embargo, en algunas de estas ocasiones, se ha visto cómo Oliveira no combate una causa justa, sino que genera conflicto para hacerse viral.

Uno de los patovicas de Oliveira golpea a un vendedor ambulante. Foto: Captura video X (Tyler Oliveira)

Un caso así ocurrió unos días atrás en Barcelona, y fue el propio Tyler quien lo hizo público al subir un video en las redes sociales.

En él, puede verse cómo le paga a un vendedor ambulante con un billete falso y, cuando este lo increpa, dos personas que actúan como su seguridad lo golpean salvajemente e injustamente.