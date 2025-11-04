Un joven murió por agotamiento laboral después de trabajar 80 horas semanales

Un hombre de 20 años que trabajaba en una de las cafeterías – panaderías más populares de Corea del Sur, el London Bagel Museum, falleció tras trabajar casi 80 horas semanales.

La muerte, que ha suscitado interrogantes sobre el exceso de trabajo, se produjo 14 meses después de que el empleado se incorporara a la empresa en mayo de 2024, informa The Korea Times.

El empleado había llegado al trabajo a las 9 de la mañana y se había marchado alrededor de la medianoche del día anterior a su muerte. Cinco días antes de su fallecimiento, trabajó 21 horas en un solo día.

La empresa se negó a proporcionar datos sobre las horas de trabajo del empleado (Tripadvisor).

«El exceso de trabajo crónico combinado con el exceso de trabajo agudo puede haber provocado su muerte», dijeron en un comunicado, indica The Korea Times.

Un trabajo inhumano

El contrato de trabajo del trabajador contenía 14 horas extras por semana, violando el límite de 52 horas semanales de trabajo.

La familia del muchacho solicitó que la muerte se clasificara como resultado del trabajo, pero la empresa que gestiona la cafetería-panadería, se ha negado a proporcionar datos sobre las horas de trabajo del empleado, alegando que “los registros laborales confirmados por la empresa difieren de las afirmaciones de la familia”, dice The Korea Times.

El Museo del Bagel de Londres abrió su primera tienda en Anguk-dong, en el centro de Seúl, en septiembre de 2021. Actualmente cuenta con siete tiendas en todo el país.