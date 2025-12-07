Un mercado de autos creado solo con Inteligencia Artificial

Al compás de la reactivación del mercado de autos están surgiendo nuevas iniciativas digitales para la compra venta. Pero Damián Fernández doctorado en redes neuronales e Inteligencia Artificial (IA) acaba de desarrollar Drively.me, que según promociona es la primera startup creada “íntegramente con inteligencia artificial (IA)”.

Fernández hizo sus primeras armas en Amazon, Microsoft y Salesforce y para el proceso de construcción de la plataforma no necesitó más que de su propia fuerza y por supuesto de la IA. Se trata de una plataforma que concentra a “las agencias oficiales del país y a su vez cualquier persona que compra un vehículo se puede transformar en vendedor y generar ingresos, creando una carrera como profesional independiente” dentro de ese market place.

“Este desarrollo marca un cambio radical, permitiendo que procesos que antes llevaban años y grandes equipos, se realicen en cuestión de semanas”, dice a Clarín.

Consultado, contó que lo hizo mediante la colaboración de tres sistemas de IA, sin que un programador humano haya escrito una sola línea de código. «Usé Claude de Anthropic para la arquitectura y lógica compleja, OpenAI para procesamiento de lenguaje natural y experiencia de usuario, y Gemini de Google para análisis de datos y optimización», relató Fernandez.

Damián Fernández de Drively

En su visión, la compra de un vehículo es la segunda inversión más importante en la vida de una persona. Sin embargo, «el proceso sigue siendo arcaico y excluyente. Los concesionarios destinan la mayor parte de sus recursos a marketing digital tradicional con tasas de conversión que no superan el 3%, mientras miles de personas con amplias redes de contactos podrían ser excelentes vendedores pero las barreras de entrada son altísimas».

La plataforma se presenta como un ecosistema inteligente que conecta compradores, vendedores que necesitan herramientas profesionales, y concesionarios oficiales.

“Lo que caracteriza a Drively es convertir a cualquier persona con buenas redes de contactos en vendedor profesional sin inversión inicial. Mientras un vendedor tradicional recibe una comisión única, un vendedor de Drively genera ingresos durante 5 a 7 años por cada vehículo. Cada service, repuesto, seguro o financiamiento genera comisiones automáticas. Estamos creando carreras sostenibles, no solo transacciones aisladas, asegura este doctor en IA.