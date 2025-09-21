Un nene celebraba su cumpleaños en una plaza y fue atacado por tres menores: le desfiguraron el rostro

Un niño de ocho años sufrió una desfiguración de su rostro tras ser atacado con una barra de hierro por tres hermanos menores de edad en una plaza donde celebraba su cumpleaños. El hecho ocurrió en Fidene, a las afueras de Roma, en Italia.

De acuerdo con el medio italiano Corriere della Sera, las autoridades investigan la responsabilidad de los padres de los agresores, ya que por ser menores no son imputables.

“Oímos un grito en la plaza cuando la fiesta estaba casi terminada. Uno de los niños había sido golpeado y herido con una barra de hierro en la cara por tres muchachos que huyeron a su casa”, contó Luigi Pascucci, responsable de la asociación de la plaza “Parco delle Magnolie”.

El nene deberá someterse a futuras operaciones para la reconstrucción de su rostro. Foto: Facebook/Associazione Parco delle Magnolie e dintorni.

Debido a la gravedad de las heridas, los médicos aseguraron que los golpes fueron infligidos con “una violencia deshumana”. El niño fue trasladado al Policlínico Umberto I, donde fue operado por fracturas en el rostro.

El sábado fue dado de alta con un pronóstico reservado, según informó el medio italiano anteriormente citado. Su vida no corre peligro, pero deberá someterse a futuras operaciones para la reconstrucción de su rostro.

Preocupación en Roma: ataque infantil en una plaza desata alarma social

Los atacantes fueron identificados como tres hermanos de siete, nueve y 11 años. Pertenecen a familias no italianas que residen en la zona, en casas de barrios populares de Serpentara.

Los atacantes fueron reconocidos por otros niños presentes en la fiesta a partir de fotos mostradas por la policía. La barra de hierro utilizada fue encontrada y confiscada.

Debido a que los tres agresores son menores de 14 años, legalmente no son imputables según la ley italiana. No obstante, la policía investiga varios aspectos del caso, incluyendo si realmente fueron los tres hermanos, cuál fue el móvil del ataque, y si existe responsabilidad por parte de sus padres.

El III Municipio, a través de su alcalde, Paolo Emilio Marchionne, solicitó a los servicios sociales que lleven a cabo verificaciones en el ámbito familiar de los agresores, lo que podría conducir a alguna medida.

Marchionne afirmó que el ataque fue un episodio “imponderable”, ya que la plaza es un lugar muy concurrido donde se suelen organizar fiestas infantiles. A pesar de que los residentes denunciaron robos, episodios de agresión como este nunca se habían producido, aseguró el alcalde.

Por otra parte, subrayó que es fundamental “lo que hicieron, que se trató de un gesto grave”, ya que “fue un trauma para todos, en primer lugar para las víctimas, para el niño y sus padres”.