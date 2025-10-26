Un turista se subió a un muro del Panteón, cayó al vacío y murió: investigan si se sacaba una selfie

Morimasa Hibino había llegado hace pocos días a Roma. Lo acompañaba su hija, en un clásico viaje de turismo familiar. Este viernes, sin embargo, la tragedia golpeó sus vidas. Hibino, de 69 años, se apartó de su acompañante, se sentó sobre un muro del Panteón, perdió el equilibrio y cayó. Murió al instante.

El Panteón es uno de los principales atractivos históricos de la capital de Italia. Recibe a cerca de 10 millones de visitantes por año.

La tragedia ocurrió a las 21.50 de la noche del viernes (hora local). En ese momento, el hombre estaba solo. Se subió a un muro ubicado en la parte trasera del Panteón, en vía della Palombella. Quedó sentado, como muchos otros visitantes que se toman un descanso de sus recorridas.

Según reporta La Repubblica, el turista perdió el equilibrio y cayó desde siete metros de altura. Quien dio la primera alarma fue su hija, que encontró a su padre estrellado en el fondo del foso.

El lugar al que cayó el turista japonés en el Panteón. Foto ANSA / Angelo Carconi

Al lugar llegaron los bomberos, personal del servicio de emergencias y de la policía municipal, que decretaron el fallecimiento. El hombre había perdido mucha sangre.

A la espera de los resultados de la autopsia, los investigadores analizan las cámaras de seguridad del lugar para saber si fue un accidente, si fue un salto voluntario o si hubo participación de terceros. En principio exploran dos hipótesis fuertes: Hibino sufrió un accidente porque empezó a sentirse mal o se precipitó cuando intentaba tomarse una selfie.

El Panteón de Agripa, un edificio de época romana, construido en el siglo II, y que atrae cada día multitudes de turistas por su imponente arquitectura, está bordeado en su parte trasera por un muro que salva la diferencia de su foso con el nivel del suelo actual.

El lugar al que cayó el turista japonés en el Panteón. Foto EFE

Erigido en el siglo I aC, el Panteón se vio dañado por múltiples incendios y fue reconstruido totalmente bajo el mandato de Adriano a principios del siglo II.

Coronado por la mayor cúpula de la Antigüedad (43 metros de diámetro), fue convertido en iglesia en el siglo VII por el papa Bonifacio IV. Alberga los restos de varios reyes de Italia y del pintor Rafael (1483-1520).