Una marca parisina de lujo abrió su primer local en Argentina: qué proyecciones tienen en el país y cuál es el precio de la ropa

La firma francesa de lujo Sandro abrió hace pocas semanas su primer espacio en Argentina. Con locales en más de 50 países, que incluye ciudades como París, Londres, Barcelona, Madrid y Nueva York, ahora se suma Buenos Aires, con la reciente inauguración en Paseo Alcorta.

Se trata de una marca con más de 40 años de trayectoria, fundada por Evelyn Chetrite, encargada de los diseños para mujeres, junto a su marido Didier. Y en 2008 se sumó su hijo, Ilan, que inauguró la línea masculina de la marca.

Este año, Sandro llegó a la Argentina con un amplio local en el centro comercial de la calle Salguero, que no solo es la primera tienda en el país sino en Sudamérica. La boutique porteña, de unos 160 metros cuadrados, fue diseñada por el equipo de arquitectura de Sandro junto a Leuru Group, la compañía responsable de traer la marca al país.

En diálogo con Clarín, desde la marca indicaron que eligieron Argentina para desembarcar en la región por su “mercado sofisticado, con un consumidor que valora el diseño, la calidad y las tendencias europeas”.

“Buenos Aires, en particular, es una plaza con fuerte cultura estética y sensibilidad por el estilo, lo que la convierte en el escenario ideal para introducir una marca como Sandro. Para nosotros, era clave que el primer punto de la región estuviera en una ciudad donde la propuesta parisina contemporánea pudiese expresarse plenamente”, expresaron.

El exclusivo evento de Sandro con Minerva Casero, Joaquin Levington, Juan Ingaramo, Violeta Urtizberea, Gaston Baremberg y Aurora Figueras.

Para celebrar la inauguración, Sandro organizó un evento exclusivo en Casa Chandon, la mansión que la marca de espumantes tiene en Barrio Parque. El evento contó con la presencia de figuras de la moda, el arte y la música, como Violeta Urtizberea, Juan Ingaramo, Minerva Casero y Joaquin Levinton.

Entre copas y bocados gourmet, una pareja musicalizó la velada con un piano de cola y letras francesas, en el patio trasero de la gran casa. La entrada estaba ambientada con maniquíes vestidos con algunas de las prendas que se pueden conseguir en el local de Paseo Alcorta.

“Las proyecciones son muy positivas”, dijeron desde Sandro a este diario tras el lanzamiento y señalaron que buscan “construir una comunidad de clientes que descubra el universo Sandro y se identifique con su estética urbana-parisina moderna”.

Minerva Casero en Casa Chandon.

El universo Sandro

Sandro nació en París, cuna de la moda, en el histórico barrio textil Le Sentier. Si bien tiene más de 40 años de trayectoria, el primer local inauguró veinte años después, en 2004, sobre la calle Vieille-du-Temple, en pleno corazón de Le Marais, hogar de las boutiques de moda y las galerías de arte.

La identidad de Sandro está profundamente arraigada a la ciudad y París es una fuente de inspiración constante para la marca. Sus prendas representan el espíritu francés, donde los clásicos adquieren un toque rebelde y renovado, con detalles que los diferencian de otras casas de lujo.

Algunas de las prendas de la última colección de Sandro.

Los shorts y las minifaldas, elementales para la temporada de verano, en su mayoría son de tiro alto, con un corte clásico y sastrero. En el caso de los shorts, un pequeño volados se dejan ver por debajo con colores que contrastan con el tono principal de la prenda. Las faldas, en tanto, son en tablas y perfectas para un look preppy.

Sandro no cuenta aún con una página web para hacer compras online en Argentina, así que se debe acceder al local de Paseo Alcorta para adquirirlas, donde los valores parten desde los $ 400.000, según la prenda.

Delfina Chaves en la presentación de la nueva colección de Sandro en Europa.

En el caso de los pantalones de jean, que se encuentran en esa gama de precios o más, según el diseño, suelen ser de cortes clásicos y 100% algodón. Los mismos valores manejan las blusas y camisas, que en algunos casos presentan detalles como lazos en el cuello o bordados florales sobre un motivo a rayas.

Según el material, los vestidos van desde los $ 500.000 para arriba. Los más accesibles son los cortos y para usar en el día, mientras que también se pueden conseguir conjuntos elegantes, ideales para la temporada de fiestas.

También se pueden conseguir conjuntos de traje, donde los sacos están cerca del millón de pesos. En el local de Alcorta hay una gran variedad de prendas, tanto de la colección de verano como para el invierno.

Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea en Casa Chandon, vestidos por Sandro.

La gama de colores de la marca ronda dentro de los neutros: blanco, negro, azul oscuro, marrón y ocasionalmente, rojo. Si bien los colores osados y las estampas no son su fuerte, en Sandro no le escapan a los brillos, el strass, los flecos y el cuero.

Compromisos sustentables

Desde sus inicios, Sandro busca producir moda de calidad y accesible. Eso por eso que, si bien los precios pueden parecer elevados para el bolsillo argentino, están dentro de lo que se considera «lujo accesible».

A esta búsqueda, hace algunos años se sumó un sentido de responsabilidad por el medio ambiente, que llevó a la marca a reinventarse de una manera más responsable y transparente.

La marca francesa de lujo Sandro abrió su primer local en Argentina.

Sandro trabaja sus prendas a partir de materiales certificados y reciclados, principalmente con algodón orgánico, que no solo es benéfico para el planeta sino también para quien lo usa.

«Sin comprometer nunca el estilo ni la calidad, diseñamos prendas pensadas para durar, integrando en nuestras colecciones, elecciones de materiales más responsables con el medioambiente y el futuro de nuestra industria», aseguran.

En 2024, el 62% de las prendas de las colecciones presentadas tenían al menos el 50% de sus materiales certificados y ese mismo año redujeron un -31% el consumo de agua vinculado a la fabricación de productos.