Una mujer borracha volcó e insultó a un testigo en Misiones: «Negro, hace rubio»

Los resultados del test del alcoholemia arrojaron que la joven tenía 2,48 gramos de alcohol en sangre, cinco veces más de lo permitido. Ocurrió en Oberá.



Un insólito hecho se produjo en el centro de Oberá, provincia de Misiones, cuando una mujer que manejaba borracha chocó y volcó con su auto. Posteriormente, insultó a uno de los tantos testigos que estaban en lugar: «¿Qué me importa tu vida? Negro de mierda, hace rubio», le gritó.

El accidente de tránsito se produjo en la intersección de la avenida Libertad y calle Chubut. La protagonista de la historia, identificada como Gisela S., de 25 años, conducía un Volkswagen Vento que impactó contra un Nivus de la misma marca que estaba estacionado y quedó con las ruedas para arriba.

Afortunadamente, salió ilesa. Los medios locales informaron que, tras realizarle el test de alcoholemia a la conductora, los resultados arrojaron 2,48 gramos de alcohol en sangre, cinco veces más de lo permitido.

El exabrupto de la noche lo protagonizó cuando un hombre, de nombre Sebastián, se aceró a la joven y, desencajada, le gritó: «Negro de mierda, hacete rubio», mientras le pedía a otro joven que se lo llevara.

El lugar es muy transitado durante los sábados a la noche. La damnificada por el choque damnificada es una docente que había ido al lugar acompañada de su hija, una amiga y la mamá. Tras el hecho, realizó la denuncia policial en la Seccional Primera donde relató los hechos y reclamó el pago de los daños.

“Como era cerca fuimos a pie, dije para qué voy a mover el auto. Volvimos a las 22:30 y nos encontramos con mi auto chocado y el otro volcado. Lo primero que pregunté fue si el conductor del Vento estaba bien. Ni me imaginé que estaba tan borracha”, sostuvo,

Y sumó: “Como estaba tan borracha su seguro no cubre los gastos y necesito que me pague. Aparte esta chica no puede seguir manejando porque me dicen que no es la primera vez que chocó. La plazoleta estaba llena de chicos, familias que iban y venían. Pudo haber sido una tragedia”.

Horas después de lo sucedido, la joven de 25 años demostró que no aprendió nada de lo que sucedió y utilizó sus redes sociales para bromear sobre el accidente que, de milagro, no terminó en tragedia: «Salí a dar una vuelta y como 3», escribió en Twitter.