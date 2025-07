Una nueva fábrica de acero en la Provincia, el quinto proyecto del régimen RIGI aprobado por el Gobierno

La siderúrgica Sidersa consiguió la aprobación en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) de su plan de inversiones por 300 millones de dólares para instalar una planta siderúrgica de última generación en la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde ya funciona una de sus acerías. La aprobación fue publicada este martes en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 1028 del Ministerio de Economía.

Sidersa pertenece a la familia Spoto, de Rosario, y va por su tercera generación: comenzó como metalúrgica en un galpón rosarino hace 70 años y luego expandió sus operaciones con plantas en San Luis, San Nicolás y también con la instalación de un parque solar en San Juan.

El proyecto de una nueva acería es el quinto proyecto aprobado por el Gobierno dentro del RIGI y es el primero de neto corte industrial, ya que los cuatro anteriores son de los sectores energético y minero. Consiste en la construcción de una planta que prevé fabricar 360.000 toneladas anuales de hierro de construcción, tanto para el mercado interno como para exportación.

“Se construirá de manera íntegra tanto la etapa de acería como de laminación, habilitando la sustitución de importaciones anuales y el fortalecimiento del impacto positivo en la balanza comercial”, afirmó la empresa a través de un comunicado, donde subrayó que por su ubicación dentro del principal polo siderúrgico del país (es vecina a la planta de Ternium Argentina, entre otras) “se podrá trabajar con la comunidad local para reactivar carreras universitarias y terciarias relacionadas con el sector. Así, se podrá capacitar a los jóvenes de hoy con la tecnología del mañana”.

Hasta el momento el RIGI captó solicitudes de inversiones por aproximadamente US$ 16.000 millones, según señaló en su momento el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Senado. De ese total, incluyendo el de Sidersa, fueron aprobados cinco proyectos por un total 12.600 millones dólares:

Parque solar de YPF Luz: fue el primero que avaló el Gobierno. Con una inversión de US$ 211 millones, prevé levantar un parque solar fotovoltaico en la localidad de Jocolí, en el departamento de Las Heras, Mendoza. La inversión apunta a generar una capacidad instalada de 305 megavatios.

Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS): también tiene a YPF como principal accionista. Consiste en un oleoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará la localidad de Allen con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, con una inversión de US$ 2.486 millones.

GNL PAE-Golar: el desembolso estimado es de US$ 6.878 millones y el proyecto consiste en la licuefacción de gas natural en el Golfo de San Matías, en Río Negro.

Río Tinto: el cuarto proyecto aprobado fue el de Rincón, el primero de minería. Involucra una inversión de US$ 2.724 millones en Salta, para la construcción de una planta de carbonato de litio.

300 puestos

El proyecto de Sidersa prevé crear más de 300 puestos de trabajo directos en la nueva planta, y también generar actividad en otros 3.500 puestos de trabajo indirectos en los sectores de la recolección de chatarra y construcción, sin contar los 1.000 puestos de trabajo que requerirá la construcción de la nueva fábrica, según señaló la empresa que, agregó, utilizará tecnologías que requerirán “un tercio de las emisiones de dióxido de carbono respecto a las tecnologías convencionales”.

La financiación del proyecto, a su vez, contará con el apoyo de dos organismos multilaterales de crédito, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, que aportarán créditos por el 50% de la inversión.

La aprobación inicial del proyecto de Sidersa había sido a comienzos de este mes, tal como anticipó en su red social el ministro de Economía, Luis Caputo.

«Será la primera acería en construirse en el país en más de 50 años. El proyecto generaría más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos», publicó Caputo en la X a comienzos de julio.