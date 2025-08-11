UNIVERSITARIO CELEBRÓ EN TOLHUIN EL CAMPEONATO DE BÁSQUET SUB 17

Este fin de semana se completaron los cruces de semis y la gran final del masculino U17 de la Federación de Básquet de Tierra del Fuego en la Casa del Deporte Tolhuin, con el acompañamiento de la Secretaria de Deportes.

Los equipos Universitario, Metalúrgico ambos de Río Grande, Club de Amigos y Escuela 3 de Ushuaia jugaron en el escenario epicentro de la provincia en una jornada de grandes emociones, culminando con los partidos del tercer puesto y la esperada final.

El juego por el tercer puesto entre Escuela 3 frente a Metalúrgico fue para el club de Rio Grande con una diferencia de 61 a 44.

Club de Amigos frente a Universitario revivió un clásico enfrentamiento entre los dos emblemas de cada ciudad, el sur contra el norte.

De menos a más fueron los despliegues y esfuerzos del conjunto Universitario que dominó el juego y en esporádicos minutos estuvo por debajo del marcador rival. 14 – 8 en el primer cuarto, luego se marchó al entretiempo con la ventaja de 27 – 24. Para el tercer cuarto estiró a 43 – 38 el dominio para poner punto final con un sólido juego de 66 – 54. De esta manera se consolidó campeón en la categoría U17.

Podio final

Club Universitario (Rio Grande) oro

Club de Amigos (Ushuaia) plata

Metalúrgico (Rio Grande) bronce

MVP: Santino Gordillo (Universitario)

Goleador: Joaquín Orellano 20 pts. (Universitario)