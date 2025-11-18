Usaba documentos falsos para entrar a ceremonias religiosas judías: investigan el accionar de un sospechoso en los templos de la Ciudad

A fines de octubre un joven de 23 años fue descubierto cuando intentaba ingresar con documentación falsa a una ceremonia religiosa judía. El hecho encendió las alarmas: fue detenido y se inició una investigación en la que se determinó que había hecho lo mismo en reiteradas oportunidades en distintos templos de la Ciudad. En su casa encontraron documentación que lo incrimina y se abrió una investigación a través de la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad.

El caso fue revelado este jueves luego de que se allanara la vivienda del sospechoso, que vive en la localidad de Campana. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Berutti al 700 de la localidad bonaerense y fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1 de Campana.

«Durante el allanamiento, se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, computadoras, tablets, documentación y material religioso, entre ellos una Ketubah, una Torá y diversos libros y folletos vinculados a la comunidad judía», detallaron fuentes de la Policía de la Ciudad a Clarín.

El joven de 23 años fue descubierto a fines de octubre cuando presentó documentos falsificados que lo acreditaban como miembro de la comunidad judía y a partir de ahí comenzó una investigación para ver las verdaderas intenciones de su accionar. En ese momento fue detenido para su identificación.

Un hombre es investigado por usar documentación falsa para entrar a ceremonias religiosas judías en la Ciudad.

Allí comenzó la investigación que arrojó que el imputado habría presentado documentación falsificada de manera reiterada con el fin de ganarse la confianza de miembros de la comunidad y participar de eventos religiosos de relevancia a los que no podría haber accedido legítimamente.

El caso ahora pasó a la Justicia que intenta determinar cuál era el objetivo del sospechoso accionar del imputado.

Un detenido por escupir e insultar frente a un templo judío en Villa Crespo

Un hombre de 42 años quedó imputado por hechos de discriminación luego de escupir sobre la fachada de un templo de la comunidad judía, sobre la calle Murillo en Villa Crespo.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal, luego de escupir sobre las insignias de la religión ubicadas al frente del templo, el hombre increpó al guardia de seguridad, a quien le recriminó por trabajar para la comunidad con frases tales como “asesino y genocida”, junto con insultos xenófobos.

La Justicia porteña ordenó su detención inmediata y el inicio de la causa por infracción a las normas en materia de discriminación, por la violación de la Ley 23.592.