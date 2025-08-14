USHUAIA – CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA VIRGEN DE COPACABANA

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañó este fin de semana los festejos referidos a la Virgen de Copacabana, Santa Patrona de Bolivia, en celebración del centenario de su coronación y declaración como Reina de la Nación. Las propuestas abarcaron un encuentro en el Centro Cultural Esther Fadul el día sábado, seguido por la misa en la Parroquia de María Auxiliadora y su posterior procesión el día domingo.

Las actividades, que contaron con acompañamiento municipal y la presencia de devotos y devotas de la Santa, presentaron a las y los asistentes no solo la celebración del centenario por su coronación, sino también el 17° Aniversario del festejo en el Fin del Mundo. Las figuras de la Santa Patrona del país vecino que participaron del festejo llegaron en el mes de septiembre desde Bolivia, recorriendo más de 5.000 kilómetros de distancia, siendo figura central de las celebraciones que incluyeron música y danza en el Esther Fadul, así como de una procesión que comenzó en María Auxiliadora y finalizó en el Polideportivo Augusto Laserre.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó “poder acompañar esta celebración del centenario de su coronación, compartiendo junto a la comunidad boliviana y las y los devotos de la Santa de un momento muy movilizante”.

Por su parte Oscar Vidaurre, referente de la comunidad y organizador del evento, agradeció “el acompañamiento de la Municipalidad y el área de Cultura, que fueron parte del festejo de Nuestra Madre. Esperamos seguir conmemorando este aniversario, recibiendo las bendiciones de la Virgen”.