VECINOS Y VECINAS VIVIERON UNA JORNADA DE RITMOS POPULARES EN EL CENTRO COMUNITARIO B° MALVINAS ARGENTINAS

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevó adelante una nueva propuesta del ciclo Comunidad en Grande. En esta oportunidad, vecinos y vecinas disfrutaron de “Ritmos Populares”, una jornada que contó con la participación de la Murga Explosiva Pizpiretas y Los Imponentes Raíces Andinas.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Centro Comunitario Municipal Malvinas Argentinas, se desarrollaron clases abiertas de murga y caporales, invitando a compartir la música y la danza como expresiones que fortalecen la identidad y el espíritu colectivo.

La directora general de Atención Comunitaria, Verónica Portillo, destacó que: “la comunidad es el pilar que sostiene nuestras tradiciones, nuestra identidad y nuestro bienestar”.

En ese sentido, remarcó la importancia de estas iniciativas como espacios de encuentro: “en tiempos de individualismo y redes sociales, es crucial que nos encontremos cara a cara, que compartamos experiencias y construyamos juntos un futuro más inclusivo y diverso”.

Con estas propuestas, el Municipio reafirma su compromiso con la promoción de la cultura popular y el fortalecimiento de los lazos comunitarios en toda la ciudad.