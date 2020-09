VELAZQUEZ: “TRABAJAMOS PARA CONCIENTIZAR A LOS CHICOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA EN ESTE CONTEXTO DE PANDEMIA”

Lo aseguró el Subsecretario de Juventud, Federico Velazquez quien destacó el trabajo en conjunto con el Municipio, Defensa Civil, la Policía y distintas áreas de Desarrollo Humano.

El Subsecretario de Juventud de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Federico Velazquez habló sobre cómo abordan el contexto de pandemia desde el área y señaló: “el trabajo que venimos haciendo desde el principio es de concientización con las herramientas que contamos, desde las redes sociales hasta charlar con la gente, con los jóvenes y familias”.

Y agregó: “desde el área de Secretaría de Juventud con todo el equipo trabajamos para poder charlar y concientizar a los chicos sobre la responsabilidad individual y colectiva en este contexto de pandemia. Nos preocupó que en los espacios públicos estén jugando al fútbol o que ayer haya habido mucha gente, no solo jóvenes, tomando mate o jugando en los espacios públicos, y tenemos que seguir tomando conciencia de que no hemos salido de la pandemia”.

“Trabajamos en conjunto con el municipio, defensa civil, la policía y todas las áreas de desarrollo humano para salir y concientizar a los vecinos, porque es un esfuerzo muy grande que está haciendo el Estado para que los comercios puedan abrir y de a poco volver a la nueva normalidad, pero si no nos cuidamos entre todos va a ser muy difícil salir de esto”, subrayó Velázquez.

Y aseguró: “la respuesta de la gente ha sido buena y no lo han tomado mal cuando nos acercamos a charlar para pedirles que no incumplan la cuarentena, Hoy están además habilitadas las líneas para hacer las denuncias”.

“A lo largo de este tiempo hemos aprendido cómo cuidarnos y es con el uso de barbijo y mantener la distancia, es el punto de partida para poder avanzar. Estamos con la necesidad de abrir la economía pero lo más triste es la falta de conciencia individual, porque hay muchas familias que la están pasando mal”, finalizó el Subsecretario de Juventud.