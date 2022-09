Vial o golpe: las razones detrás de la delicada mano amoratada de la reina Isabel II

El hematoma que se observó en su mano derecha hace 48 horas fue la primera señal de alarma que recibió el pueblo inglés sobre el estado de salud de la monarca. Expertos gerontólogos analizaron las causas.

La imagen que generó alarma al pueblo inglés antes del fallecimiento de la monarca.

Hace tan solo 48 horas, la reina Isabel II fue la encargada de recibir a la la flamante la premier británica, Liz Truss. Sin embargo, el hematoma que se mostraba en el dorso de la mano derecha que estrechó la funcionaria despertó las alarmas. Más aún cuando había trascendido que la salud de la fallecida monarca se había deteriorado como consecuencia del COVID-19, que padeció en febrero de este año. Cuáles pueden ser las razones de su mano amoratada.

Como si se tratara de un hecho premonitorio, la última aparición pública de la reina Isabel II que generó alarma fue junto a quién anunció, este jueves, que había fallecido. Pese a que los moretones en la mano de la Reina Isabel II se mostraron en más de una oportunidad, la imagen de la ahora fallecida monarca generó un gran número de conjeturas.

“Estos son cambios en la piel que tiene que ver con el fenómeno del envejecimiento, donde los pequeños capilares se van fragmentando a niveles subdérmicos, y al fragmentarse sangran un poco. Al sangrar necesitan que un sistema de células macrofágicas, que metabolicen la sangre que salga pudiésemos así como que la comen y después de aproximadamente un mes, los colores son exactamente normales”, resaltó en diálogo el doctor Luis Cámera, médico clínico y gerontólogo (MN 51995).

El momento en que la Reina Isabel II recibió a la flamante primera ministra británica fue la última aparición oficial de la monarca.

En tanto, el doctor José Manuel Viudes, clínico neumonólogo y gerontólogo (MN 92965), señaló a este portal que “parece fragilidad capilar se llama, que después los 70 años y por encima de los 80, sobre todo, las venitas de la piel se rompen con mayor facilidad y producen hematomas en los adultos mayores; sobre todo si toman aspirina que la mayoría de los adultos mayores con problemas cardiovasculares están tomando aspirina o puede estar anticoagulada por problemas cardiovasculares”.

Lo cierto es que no es la primera vez que la reina Isabel II aparecía con hematomas en sus manos, ya en 2019 se generó una fuerte conmoción cuando se difundieron imágenes de un encuentro que mantuvo con los reyes Abdalá y Rania de Jordania, en el Palacio de Buckingham. En esta clase de reuniones, como ocurrió cuando estrechó la mano de Truss, no se estila utilizar guantes. Aunque a diferencia de este año, la mano amoratada fue la izquierda. En ese momento, según señalaron los medios locales, no hubo una respuesta oficial sobre esta situación.

“Aún no tenemos mucha información sobre los últimos datos de salud de la Reina. Hasta donde se conoció, tuvo COVID y COVID prolongado, además de algunos dolores de columnas, probablemente lo que llamamos artrosis lumbosacra de los adulto mayor”, señaló Viudes. Sin embargo, tal y como aclara el experto, los pormenores del estado de salud de la monarca no se divulgaron hasta el momento.

En 2019, el hematoma en su mano izquierda durante un encuentro que mantuvo con los reyes Abdalá y Rania de Jordania generó una fuerte conmoción.

Cuáles fueron las razones de los hematomas en la mano de la Reina Isabel II

“Se llaman máculas seniles, pueden ser provocadas por una caída, pero da la sensación que la otra mano también está pigmentada. Por otra parte no se informó ninguna caída, pero podría ser un secreto de estado”, detalló Cámera y agregó que “el pigmento se trasluce bien por su color de piel, además la piel en determinadas regiones se adelgaza con la edad”.

Mientras que Viudes añadió: “Una caída no parecería porque es en la parte dorsal de la mano, los adultos mayores caen con la mano abierta. Lo que sí puede ser, es que le hayan colocado un suero y como no tiene venas fuertes, porque los adultos mayores tiene venas frágiles, le ponen en las manos, o fragilidad capilar por alguna enfermedad hematología previa. Pero la verdad, no tengo ninguna otra información. En principio, uno debería decir que es un signo de fragilidad capilar del adulto mayores y vejez, que hacen hematomas por pequeños traumatismos”.

“En la medida en que se va envejeciendo, la piel en determinadas áreas muy cercanas a hueso, como es la palma de la mano y sobre todo el dorso de la mano, tiende a atrofiarse y adelgazarse; igualmente los capilares que están debajo de la piel o sobre la piel. Por lo tanto, se fragmentan ante el menor golpe, menor lesión o un poco de fuerza y ahí ocurre todo este fenómeno de metabolismo de la hemoglobina, que es la proteína que mezclado con el oxígeno da ese color rojo intenso”, profundizó Cámera.

En ese tono, destacó que “el daño que ocurre en las células que tienen que ‘comer’ esa hemoglobina metabolizarla empieza a fallar y quedan en un camino intermedio, dejando ese color. Me da la sensación que las manchas, porque parece que las tiene en ambas manos, es de hace un tiempo atrás, que se fue haciendo con el fenómeno del envejecimiento. Además, también pueden aparecer en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en la frente y en la cara”, al tiempo que señaló que existe un gran número de “cremas y tratamientos dermatológico que pueden llegar a ‘borrar’ un poco esas máculas, ya que cuando alguien las tiene denuncian un poquito la edad”.

Y si se quiere explicar como una suerte de camino de colores, la metabolización de estos hematomas “empieza con un color rojo, pasa por un azul, por un verde, por un amarillo y finalmente se recupera el color de la piel”. “Esas lesiones parecen tener una buena cantidad de tiempo y se fueron haciendo a lo largo de probablemente meses o eventualmente años, si es de un solo lado. Me da la sensación que la mano izquierda también está con cambios de color. Por supuesto, en la foto no es fácil de ver y te diría que es más azul, pero es una posibilidad bastante concreta que sea algo de un fenómeno probablemente el envejecimiento”, concluyó.