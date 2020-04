VICEPRESIDENTE DEL BTF: “HOY HEMOS PODIDO TRABAJAR EN FORMA ORDENADA Y BIEN”

El Vicepresidente del BTF, Daniel Peralta, sostuvo respecto a la atención de este viernes para el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones y planes sociales que “la verdad es que cuando uno ve los noticieros nacionales, en nuestra provincia respecto del banco no hemos tenido esa dificultad”.



“Ha sido una jornada en un margen de orden, sanidad y respetando los espacios que hay que tener por este virus que nos tiene tan mal. Junto con Desarrollo Humano y la gente de la Policía que ha colaborado mucho, hoy hemos podido trabajar en forma ordenada y bien”, destacó.

Asimismo, comentó que “la gente ha respondido muy bien y es importante respetar los horarios que se han dispuesto para estos pagos”.

Respecto de la atención que se estará brindando durante este sábado y domingo, Peralta especificó que “será para todos los clientes que no tengan tarjeta de débito, en los horario de atención habitual, ya sean planes, jubilaciones, asignaciones, sin importar la terminación del DNI. No se van a tomar depósitos, no habrá atención comercial”.

El funcionario evaluó además que las herramientas electrónicas dispuestas por el BTF han permitido que muchos clientes utilicen ese camino para su trámite, lo que ha redunda en una merma en la atención personal.

“La gente que podrá ir el fin de semana es la gente que ha quedado sin cobrar y la que tenía planificado cobrar más adelante. Pero -insistió- debemos respetar las normas sanitarias dispuestas, no es algo menor”, subrayó.

Finalmente, Vicepresidente del BTF dijo que “es importante que tomemos conciencia de lo que nos toca vivir. No es necesario ir temprano al banco a hacer cola porque solo se hacen pagos, por lo que la atención es rápida. Junto con la Policía ordenamos, entran de a tres o cuatro personas.